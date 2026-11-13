Аналитик Высоких объяснил, какие переводы на карту заинтересуют налоговую
Бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких предупредил о возможных вопросах налоговой к регулярным поступлениям на карту. Речь идет об оплате услуг, товаров или аренды, если получатель не декларирует соответствующий доход.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что значение имеет назначение перевода, а не его размер. Крупный денежный подарок от другого человека не обязательно облагается налогом, тогда как небольшая плата за услуги может считаться доходом. По словам Высоких, возврат основной суммы долга и сбор денег на общую покупку сами по себе не создают обязанности платить НДФЛ. ФНС относит к таким поступлениям и взносы друзей или коллег на подарок либо поездку.
Подтвердить происхождение средств помогут расписки, договоры займа, банковские выписки и переписка. При этом обозначить оплату как подарок недостаточно, если человек получает вознаграждение за работу или сдачу жилья. Аналитик отметил, что запрос сведений у банка не ведет к автоматическому начислению налога. Сначала инспекции нужно установить характер поступлений и выяснить, исполнил ли получатель налоговые обязательства. Лишь после этого возникает вопрос о доначислении и ответственности.
Если налоговая по ошибке сочла перевод доходом, Высоких советует проверить основание начисления в личном кабинете и представить подтверждающие документы. При уже уплаченном налоге понадобятся платежные документы.
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