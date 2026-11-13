Аналитик Высоких объяснил, какие переводы на карту заинтересуют налоговую

13 ноября 2026, 07:55

Аналитик Высоких: не отраженные деньги за аренду вызовут вопросы налоговой

Фото: iStock/Diy13

Бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких предупредил о возможных вопросах налоговой к регулярным поступлениям на карту. Речь идет об оплате услуг, товаров или аренды, если получатель не декларирует соответствующий доход.