Лор предупредил о риске отита при удалении серной пробки дома

13 ноября 2026, 08:37

Фото: iStock/Yurii Yarema

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Никита Данилин предупредил об опасности самостоятельного удаления серной пробки. Попытка очистить ухо может закончиться кровотечением, воспалением и травмой барабанной перепонки.