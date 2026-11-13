Лор предупредил о риске отита при удалении серной пробки дома
Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Никита Данилин предупредил об опасности самостоятельного удаления серной пробки. Попытка очистить ухо может закончиться кровотечением, воспалением и травмой барабанной перепонки.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснил, что ушная сера защищает слуховой проход от пересыхания, пыли и микроорганизмов. Обычно она выходит наружу сама, поэтому регулярная чистка внутри уха не нужна. Удаление требуется, если скопление серы вызывает неприятные симптомы.
Ватная палочка способна протолкнуть содержимое глубже и уплотнить его у барабанной перепонки. Спички и шпильки могут поцарапать кожу слухового прохода, вызвать кровотечение и наружный отит. Одно резкое движение грозит повреждением перепонки.
Промывать ухо дома тоже рискованно. Сильная струя воды способна травмировать перепонку, а неподходящая температура — спровоцировать тошноту, головокружение и потерю равновесия. Если после процедуры внутри останется влага, возрастет вероятность воспаления. Особенно опасно промывание при боли, выделениях, наличии вентиляционных трубок и после операций на ухе.
Данилин не советует использовать ушные свечи и бытовые вакуумные приборы. Доказательств их эффективности нет. При этом свечи могут вызвать ожог, а расплавленный воск — попасть в слуховой проход и повредить перепонку.
Врач отметил, что заложенность и снижение слуха не всегда указывают на серную пробку. Сходные признаки возникают при отите, нарушении работы слуховой трубы и внезапной нейросенсорной тугоухости.
Перед удалением пробки специалист осматривает ухо с помощью отоскопа, оценивает состояние кожи и перепонки. Затем он выбирает подходящий способ: инструментальное удаление под визуальным контролем, микроаспирацию или промывание при отсутствии противопоказаний.
Размягчающие капли в некоторых случаях допустимо применять дома. Перед этим Данилин рекомендует посоветоваться с врачом или фармацевтом и следовать инструкции.
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