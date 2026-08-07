Психолог ответила, на что указывает желание мужчины пить пиво из бутылки
В Международный день пива клинический психолог Ирина Коржаева рассказала о бессознательных механизмах, которые могут влиять на выбор тары для любимого напитка. Об этом стало известно 7 августа.
По мнению специалиста, предпочтение стеклянной бутылки связано с глубокими психологическими процессами, пишет life.ru. Узкое горлышко и ритуал распития бессознательно отсылают мужчину к младенческому опыту кормления грудью, активизируя сосательный рефлекс и даря ощущение безопасности и телесного комфорта.
При этом психолог подчеркивает: такая привычка не говорит о чрезмерной привязанности к матери или нетрадиционных наклонностях. Для любителей бутылочного пива важен сам процесс, эстетика стекла и размеренность момента, а не только содержание. Выбор в пользу банки, напротив, отражает стремление к практичности, удобству и эффективности, что вовсе не свидетельствует об отсутствии вкуса или непонимании культуры потребления, отмечает Коржаева.
Психолог призывает не навешивать ярлыки на приверженцев той или иной тары и напоминает: ключевое значение имеет осознанность выбора. Если привычка становится автоматической и не замечается, стоит задуматься — действительно ли это ваше собственное решение?
Международный день пива учредил в 2007 году владелец бара из Калифорнии Джесси Авшаломов как летняя альтернатива Октоберфесту. Первоначально праздник отмечался локально, но к 2011 году охватил 47 стран, а в 2012 году дату закрепили за первой пятницей августа, передав права некоммерческой организации. Главные цели праздника — встречи с друзьями, благодарность пивоварам и чествование самого пенного напитка.
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