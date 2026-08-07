Психолог ответила, на что указывает желание мужчины пить пиво из бутылки

07 августа 2026, 18:33

Психолог Коржаева: Стеклянная бутылка пива даёт комфорт телу мужчины

Фото: istockphoto/artisteer

В Международный день пива клинический психолог Ирина Коржаева рассказала о бессознательных механизмах, которые могут влиять на выбор тары для любимого напитка. Об этом стало известно 7 августа.