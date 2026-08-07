Россиян предупредили о контрастной погоде в августе

07 августа 2026, 18:42

Метеоролог Сергеев: август в европейской части России удивит контрастами

Фото: Istock/Valeriya

Метеоролог Александр Сергеев спрогнозировал август с резкими сменами погоды на европейской территории России.





В беседе с NEWS.ru синоптик сообщил, что в первой половине месяца сохранится жара, затем во второй половине ожидаются дожди, ветер и похолодание, однако в последние дни лета тепло вернётся. Сергеев отметил, что в ближайшие недели погода не будет устойчивой.

«С большой долей вероятности атлантические циклоны принесут похолодание, дожди и сильный ветер. Станет холоднее, возможны грозы, шквалы и смерчи», — заявил он.