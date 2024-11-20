Штрафы за парковку у контейнерных площадок в Подмосковье превысили 1 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Общая сумма штрафов за нарушение правил парковки рядом с контейнерными площадками на территории Московской области с начала осени составила 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С сентября штрафы за неправильную парковку, препятствующую вывозу мусора, достигли 1,2 млн рублей. Фиксировать нарушения помогают и ответственные жители: они направляют информацию о нарушении через раздел «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел», — говорится в сообщении.Больше всего нарушений правил парковки у контейнерных площадок с начала осени зафиксировано на территории городского округа Балашиха — 40 случаев. Второе место этого антирейтинга занял Ленинский округ с 36 нарушениями. На третьем месте Одинцовский округ, где зафиксировали 33 нарушения, на четвёртом — Люберцы (28 нарушений), а замыкает топ-5 антирейтинга Красногорск с 25 нарушениями.
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Лев Каштанов