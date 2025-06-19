Россиянам назвали ошибки, которые ведут к перерасходу топлива
Автоэксперт Ладушкин: резкий разгон и торможение ведут к перерасходу топлива
Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин назвал причины излишнего расхода топлива автомобиля.
«Первая и главная ошибка, которую совершают автомобилисты, — не следят за состоянием воздушного фильтра. Когда он загрязнён, в камеру сгорания попадает гораздо меньше воздуха, двигателю тяжелее работать и расход повышается», — рассказал Ладушкин в беседе с RT.
Кроме того, на перерасход топлива влияют резкие разгоны и торможения, а также езда с забитым багажником и закисшие тормозные суппорты.
В свою очередь экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия — Колташов» Василий Колташов рассказал Общественной Службе Новостей о том, что цены на бензин в России растут без оглядки на государство.
«Когда у нас закладывается примерно на 5% каждые погода повышения тарифов, а за год это порядка 10%, таким образом инфляция закладывается наперед. Когда у нас официальная инфляция порядка 10%, то удивляться тому, что в процессе ценны на бензин выросли не стоит», — пояснил специалист.
По словам автоэксперта, цены на топливо в текущем году могут вырасти еще на 5% и опередят инфляцию.