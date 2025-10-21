В Москве обрушился рынок «серых» военников из-за электронного реестра
В Москве стало невозможно купить военный билет по «серым схемам» из-за внедрения электронного реестра повесток и новых правил работы с призывниками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее посредники решали вопрос через связи в военкоматах, где из-за бумажного документооборота можно было «потерять личное дело» или «вычеркнуть фамилию» из списков. Теперь вся информация хранится в цифровом виде, и удалить призывника из базы практически нереально.
Кроме того, всех москвичей призывного возраста направляют в единый пункт призыва на улице Яблочкова. Там можно мгновенно проверить диагноз или справку о болезни — необходимое оборудование находится прямо на месте.
Тем не менее в даркнете по-прежнему встречаются объявления о продаже военных билетов за сумму от 650 тысяч до 2,5 миллиона рублей. При этом большинство таких предложений — мошеннические схемы.
