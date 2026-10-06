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Губерниев заявил, что переживает за состояние Татьяны Тарасовой

Состояние Татьяны Тарасовой пока не стабилизировали
Татьяна Тарасова (фото: РИА Новости / Алексей Филиппов)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о состоянии Татьяны Тарасовой, которая несколько дней находится в больнице.



По словам Губерниева, он не знает подробностей о состоянии тренера, но надеется, что врачам удастся его стабилизировать.

«Мне пока мало что известно, но я хочу верить, что все завершится благополучно и Татьяна Анатольевна вернется на свое привычное тренерское место и продолжит создавать для нас новых звезд спорта. Желаю ей крепкого здоровья», — сказал комментатор.
Губерниев также отметил, что продолжает следить за ситуацией. Тарасову госпитализировали в понедельник, 5 октября. По данным источника, врачи пока не смогли стабилизировать ее состояние.
Дайана Хусинова

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