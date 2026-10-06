Перечислили факторы скрытого перерасхода воды

06 октября 2026, 16:28

Глава сервиса Хорошев: скрытый перерасход воды происходит от ее ожидания

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Даже при экономном использовании воды в квартире может возникать незаметный перерасход. Среди его причин — ожидание горячей воды, слишком интенсивная работа сантехники и бытовой техники, а также небольшие протечки. Об этом 6 октября рассказал руководитель службы клиентского сервиса «Компании РМС» Иван Хорошев.





По словам специалиста, чаще всего лишний расход связан с тем, что оборудование работает дольше или интенсивнее, чем необходимо, пишут «Известия». Выявить такие источники можно, наблюдая за показаниями счетчика и работой сантехники в течение нескольких дней.



Одним из факторов перерасхода становится ожидание горячей воды. Пока из крана идет остывшая вода, ее приходится сливать. Объем потерь зависит от длины труб и расстояния между нагревателем и точкой водоразбора. Эксперт рекомендует один раз собрать воду, которая вытекает до появления горячей, и измерить ее количество. В дальнейшем ее можно использовать для уборки или других хозяйственных нужд.



Дополнительный расход воды может возникать и при стирке. В частности, его увеличивает использование дополнительного цикла полоскания без необходимости. Кроме того, чрезмерное количество моющего средства способно привести к необходимости повторного полоскания.





«Режимы техники стоит выбирать с учетом загрузки и типа вещей. Если дополнительное полоскание включается по привычке, стоит проверить, действительно ли оно требуется. Дозировку средства лучше соблюдать по инструкции производителя», — отметил Хорошев.