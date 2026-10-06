Перечислили факторы скрытого перерасхода воды
Даже при экономном использовании воды в квартире может возникать незаметный перерасход. Среди его причин — ожидание горячей воды, слишком интенсивная работа сантехники и бытовой техники, а также небольшие протечки. Об этом 6 октября рассказал руководитель службы клиентского сервиса «Компании РМС» Иван Хорошев.
По словам специалиста, чаще всего лишний расход связан с тем, что оборудование работает дольше или интенсивнее, чем необходимо, пишут «Известия». Выявить такие источники можно, наблюдая за показаниями счетчика и работой сантехники в течение нескольких дней.
Одним из факторов перерасхода становится ожидание горячей воды. Пока из крана идет остывшая вода, ее приходится сливать. Объем потерь зависит от длины труб и расстояния между нагревателем и точкой водоразбора. Эксперт рекомендует один раз собрать воду, которая вытекает до появления горячей, и измерить ее количество. В дальнейшем ее можно использовать для уборки или других хозяйственных нужд.
Дополнительный расход воды может возникать и при стирке. В частности, его увеличивает использование дополнительного цикла полоскания без необходимости. Кроме того, чрезмерное количество моющего средства способно привести к необходимости повторного полоскания.
«Режимы техники стоит выбирать с учетом загрузки и типа вещей. Если дополнительное полоскание включается по привычке, стоит проверить, действительно ли оно требуется. Дозировку средства лучше соблюдать по инструкции производителя», — отметил Хорошев.
Еще одним источником потерь может стать неисправный сливной бачок унитаза. Современные модели позволяют выбирать объем слива, поэтому правильная настройка помогает контролировать расход воды. При поломке механизм может постоянно пропускать воду в чашу. Иногда на это указывают едва слышный шум или тонкая струйка воды.
Проверить квартиру на наличие скрытой протечки можно с помощью счетчика. Для этого необходимо закрыть все краны, отключить технику, использующую воду, и некоторое время не пользоваться сантехникой. Если за этот период показания счетчика или его индикатор продолжают меняться, следует проверить смесители, унитаз, соединения и другие элементы водопроводной системы.