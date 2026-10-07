Сергей Капустник 8 октября: почему нельзя мыть голову, носить старую одежду и переедать, народные приметы
Согласно народному календарю, 8 октября отмечается Сергей Капустник. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси начинали рубить капусту и делать заготовки на зиму. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ сознании русского крестьянина языческие обычаи и православная вера сплелись воедино. День преставления святого Сергия стал не только церковной датой, но и важной вехой в хозяйственном году. Крестьяне верили, что именно с этого момента начинаются настоящие холода, а значит — пора солить капусту, которая будет кормить семью всю долгую зиму. Сам же преподобный был для народа не просто святым, а заступником и помощником в самых разных делах.
Преподобный Сергий Радонежский, в миру Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр Кирилла и Марии. Ещё в отрочестве, по преданию, он встретил старца-монаха, который благословил его и дал частицу просфоры — с этого момента грамота, прежде дававшаяся будущему святому с трудом, открылась ему в полной мере. После кончины родителей Варфоломей удалился в лесные дебри у речки Кончуры, где вместе с братом Стефаном поставил келью и деревянную церковь во имя Живоначальной Троицы. В 23 года он принял постриг с именем Сергий. Так началась история Троице-Сергиевой лавры — духовного сердца Руси.
Сергий не искал почестей. Когда братия пожелала видеть его игуменом, он долго отказывался, но уступил. Обитель жила трудом своих иноков, сам преподобный рубил дрова и носил воду. Его духовный авторитет был огромен: он примирял враждующих князей, а великого князя Дмитрия Ивановича благословил перед Куликовской битвой, отправив с ним иноков Пересвета и Ослябю. Скончался преподобный Сергий 7 октября 1392 года, а в 1422 году были обретены его нетленные мощи.
В день памяти преподобного Сергия верующие молятся о заступничестве, помощи в учении (святой считается покровителем учащихся) и об укреплении в вере. Именины 8 октября по православным святцам отмечают люди с именем Сергей, а также Роман, Павел, Максим, Николай, Прохор, Герман, Евгений и Ефросиния.
Традиции дняУтро 8 октября начинали с посещения храма и молитвы преподобному Сергию — о мире в семье, исцелении, благоразумии в делах и воспитании детей. Вернувшись домой, наводили порядок, непременно ходили в баню — «смыть усталость и несчастья» — и надевали чистую одежду. День следовало провести в добрых делах.
Главным делом дня была рубка капусты. Солили её только с началом первых заморозков — считалось, что до этого капуста не закиснет как надо. Работа была коллективной и весёлой: женщины и мужчины секли капусту в кадках, дети чистили яблоки и морковь, старики резали. В кадки добавляли соль, яблоки, бруснику или клюкву. Девушки ходили по дворам помогать соседям — такие «капустки» сопровождались песнями и плясками, а хозяева угощали помощниц пивом и мёдом.
Хозяйки пекли пироги с капустой. Первый пирожок обязательно закапывали в огороде — в знак благодарности земле за урожай и в надежде на плодородие в будущем году. Считалось, что тот, кто в этот день попробует капустный пирог, всю зиму не будет болеть. Пекли и хлебные лепёшки на капустном листе, молясь святому Сергию о том, чтобы зима не была слишком суровой.
Ещё одно название праздника — Курятник. Сергий Радонежский считался хранителем домашней птицы. В этот день забивали часть кур — на продажу и для праздничного стола. Однако по народному обычаю яйца и куриное мясо в сам день памяти святого лучше не есть — из уважения к покровительству святого.
Народные запреты
- Категорически нельзя было злиться, завидовать, сплетничать и ругаться. День памяти преподобного Сергия — светлый праздник, и склоки в него считались большим грехом;
- Не поднимали с земли чужие вещи. По поверью, вместе с найденным предметом можно «поднять» чужие болезни и несчастья;
- Не носили старую, мятую и грязную одежду — это сулило неприятности;
- Не давали в долг крупные суммы — это могло привести к разорению;
- Не переедали. Съесть полагалось ровно столько, сколько нужно для насыщения, чтобы не «запечатать» болезни на зиму;
- Не мыли голову — по поверью, это вызывало головную боль;
- Не бездельничали. День считался временем труда и заботы о доме, праздность не одобрялась.
Приметы
- Если на Сергея Капустника стоит ясная погода — такая продержится ещё три недели;
- Ветер с севера — к холодной зиме, с юга — к тёплой, с запада — к снежной, с востока — к стуже и слякоти;
- Если к 8 октября на берёзе ещё не опали листья — снег выпадет поздно, зима наступит нескоро;
- Если на Сергия выпадет первый снег — к Михайлову дню, 21 ноября, установится настоящая зима;
- Иней утром на траве — зима будет ранней и холодной;
- На Сергия снег выпал — следующее лето будет благоприятным для урожая.