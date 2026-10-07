07 октября 2026, 09:45

Фото: Istock/ a_Taiga

Согласно народному календарю, 8 октября отмечается Сергей Капустник. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси начинали рубить капусту и делать заготовки на зиму. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ OlyaSolodenko

Традиции дня

Фото: Istock/ Salomatin

Народные запреты

Категорически нельзя было злиться, завидовать, сплетничать и ругаться. День памяти преподобного Сергия — светлый праздник, и склоки в него считались большим грехом;

День памяти преподобного Сергия — светлый праздник, и склоки в него считались большим грехом; Не поднимали с земли чужие вещи. По поверью, вместе с найденным предметом можно «поднять» чужие болезни и несчастья;

По поверью, вместе с найденным предметом можно «поднять» чужие болезни и несчастья; Не носили старую, мятую и грязную одежду — это сулило неприятности;

— это сулило неприятности; Не давали в долг крупные суммы — это могло привести к разорению;

— это могло привести к разорению; Не переедали. Съесть полагалось ровно столько, сколько нужно для насыщения, чтобы не «запечатать» болезни на зиму;

Съесть полагалось ровно столько, сколько нужно для насыщения, чтобы не «запечатать» болезни на зиму; Не мыли голову — по поверью, это вызывало головную боль;

— по поверью, это вызывало головную боль; Не бездельничали. День считался временем труда и заботы о доме, праздность не одобрялась.

Приметы

Фото: Istock/ LeniKovaleva