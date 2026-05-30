Россиян предупредили об опасности гниющего в погребе картофеля
В случае, если картофель начинает гнить в плохо проветриваемом подвале, выделяется опасное количество углекислого газа. Об этом в интервью РИАМО заявила эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
В процессе гниения картофельных клубней происходит активное размножение бактерий и грибков. Эти микроорганизмы, как и все живые существа, нуждаются в кислороде для дыхания и выделяют углекислый газ в качестве побочного продукта. В условиях недостаточной вентиляции в подвале концентрация углекислого газа быстро увеличивается, что изменяет состав воздуха, объяснила эксперт.
Специалист подчеркнула, что вдыхание воздуха с высокой концентрацией углекислого газа может привести к потере сознания. Поэтому перед спуском в погреб необходимо обеспечить его хорошее проветривание, посоветовала Кашух.
Читайте также: