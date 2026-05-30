Бренд-шеф раскрыл секрет приготовления насыщенной окрошки
Вкус окрошки зависит не столько от набора ингредиентов, сколько от их баланса и качества продуктов. Об этом сообщил «Газете.Ru» бренд-шеф в Самокате Евгений Карабанов.
По его словам, основное внимание нужно уделить свежести овощей и зелени. Огурцы должны быть плотными, с гладкой кожицей и характерным запахом. Редис следует выбирать без трещин и потемнений.
Для окрошки лучше использовать зелень с насыщенным ароматом. Помимо традиционного укропа и зелёного лука, можно добавить петрушку, кинзу или немного мяты, что сделает вкус более насыщенным, отметил Карабанов.
Для заправки рекомендуется использовать несладкий квас с лёгкой кислинкой. Сладкие газированные напитки могут перебить вкус ингредиентов и сделать блюдо менее освежающим. Если окрошка готовится на кефире, его можно слегка разбавить газированной или минеральной водой, чтобы основа была более лёгкой и освежающей, а текстура не стала слишком густой.
