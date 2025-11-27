Россиянин отсудил у «Тойоты» более 36 млн за бракованный двигатель Land Cruiser

27 ноября 2025, 17:30

Фото: iStock/Beata Haliw

Житель Красноярска выиграл у «Тойоты Мотор» более 36 миллионов рублей — в семь раз больше стоимости его Toyota Land Cruiser 200 на момент покупки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.