Россиянин отсудил у «Тойоты» более 36 млн за бракованный двигатель Land Cruiser
Житель Красноярска выиграл у «Тойоты Мотор» более 36 миллионов рублей — в семь раз больше стоимости его Toyota Land Cruiser 200 на момент покупки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Александр купил внедорожник 2017 года и заплатил за него около пяти миллионов рублей. Вскоре двигатель вышел из строя. Дилер отремонтировал его по гарантии, но через некоторое время поломка повторилась. Второй ремонт проводить отказались, заявив, что владелец якобы использовал неправильный фильтр.
Александр провёл независимую экспертизу, которая выявила заводской брак. Попытка урегулировать спор мирно провалилась — компания отказалась идти на соглашение. Тогда юристы автовладельца подали в суд.
Иск включал стоимость автомобиля, разницу в цене машины, неустойки, штраф и судебные расходы. Суд полностью удовлетворил требования и обязал «Тойоту Мотор» выплатить всю сумму.
