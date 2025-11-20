Автоэксперт обратил внимание на важные нюансы при выборе автомобиля
При рациональной покупке автомобиля необходимо ориентироваться на выгоде и надежности в эксплуатации. Об этом рассказал консультант по управлению, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной.
По его словам, понятие надежности автомобиля складывается из технической исправности и предсказуемости. Надёжный автомобиль должен проездить порядка 3-5 лет без крупных вложений в ремонт. Для этого необходимо понимать, как авто ранее использовалось и вовремя ли обслуживалось.
«Второй аспект надежности — финансовый. Он заключается в способности автомобиля сохранять свою стоимость в течение времени. Наиболее надежной считается та машина, стоимость которой можно спрогнозировать с той же точностью, что и расходы на ее обслуживание. Высоколиквидные автомобили всегда пользуются стабильным спросом на вторичном рынке», — отметил Бережной в беседе с «Известиями».
Он добавил, что при покупке авто бывают два типа выгоды — тактическая и стратегическая. Первая заключается в получении автомобиля с максимально богатой комплектацией или классом выше, чем при покупке нового автомобиля. Стратегическая выгода проявляется в процессе эксплуатации и заключается в низком расходе топлива и небольшой стоимости ТО.
Тем временем главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT предупредил, что во время зимнего простоя автомобиль необходимо прогревать.
«Желательно заменить омывающую жидкость на незамерзайку, потому что неизвестно, когда машина понадобится, и будет неприятно, если не будет работать омыватель», — отметил эксперт.
Он также посоветовал хотя бы раз в месяц запускать двигатель и давать машине поработать, чтобы зарядился аккумулятор.