Автоэксперт обратил внимание на важные нюансы при выборе автомобиля

20 ноября 2025, 19:17

Автоэксперт Бережной: при выборе авто стоит оценивать выгоду и надежность

Фото: iStock/Scharfsinn86

При рациональной покупке автомобиля необходимо ориентироваться на выгоде и надежности в эксплуатации. Об этом рассказал консультант по управлению, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной.





По его словам, понятие надежности автомобиля складывается из технической исправности и предсказуемости. Надёжный автомобиль должен проездить порядка 3-5 лет без крупных вложений в ремонт. Для этого необходимо понимать, как авто ранее использовалось и вовремя ли обслуживалось.





«Второй аспект надежности — финансовый. Он заключается в способности автомобиля сохранять свою стоимость в течение времени. Наиболее надежной считается та машина, стоимость которой можно спрогнозировать с той же точностью, что и расходы на ее обслуживание. Высоколиквидные автомобили всегда пользуются стабильным спросом на вторичном рынке», — отметил Бережной в беседе с «Известиями».

«Желательно заменить омывающую жидкость на незамерзайку, потому что неизвестно, когда машина понадобится, и будет неприятно, если не будет работать омыватель», — отметил эксперт.