Автоэксперт объяснил, что делать водителю, если виновник ДТП скрылся
Если владелец автомобиля обнаружил на нем повреждения, он должен обратиться в ГИБДД и сообщить о происшествии. После этого необходимо зафиксировать ситуацию: составить схему, сделать фото и по возможности получить записи с камер видеонаблюдения. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
По его словам, которые приводит «Татар-информ», если выяснится, что машину умышленно поцарапали или испортили, а не случайно задели другим авто, владельцу следует инициировать поиск того, кто нанес ущерб.
Специалист подчеркнул, что даже при отсутствии камер полиция обязана провести проверку: опросить свидетелей, направить соответствующие запросы, изучить записи с видеорегистраторов и отслеживать информацию в соцсетях. Всеми этими действиями занимаются уже инспекторы, а задача водителя — вовремя сообщить о случившемся.
Эксперт также напомнил о важном нюансе, связанном с компенсацией ущерба по ОСАГО. Если у водителя оформлен только этот полис и нет других вариантов ремонта, то выплату не дадут, пока не найдут виновника. При наличии полиса КАСКО ущерб возместят независимо от этого, заключил эксперт.
