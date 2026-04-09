В РПЦ заявили, что дорогостоящие куличи противоречат духу Пасхи
Роскошные и дорогостоящие куличи противоречат духу Пасхи. Такое заявление сделал зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и со СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, Пасха не является гастрономическим фестивалем куличей, где соревнуются кондитеры. А церковь всегда выступает за умеренность, поэтому роскошный кулич, который часто недоступен большинству россиян, противоречит духу праздника.
«Христос воскрес для всех, независимо от их социального статуса и богатства. Верующий человек, даже имеющий возможность купить кулич за 100 тыс. рублей, скорее всего, не будет этого делать, а лучше пожертвует 100 куличей православным воинам, несущим служение в зоне СВО», — отметил Кипшидзе в разговоре с RT.
В качестве примера он также привел аналогию, когда человек ходит в театр, чтобы съесть в антракте вкусные бутерброды. В этом случае человек «явно что-то упускает».