В РПЦ заявили, что дорогостоящие куличи противоречат духу Пасхи

09 апреля 2026, 17:23

Роскошные и дорогостоящие куличи противоречат духу Пасхи. Такое заявление сделал зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и со СМИ Вахтанг Кипшидзе.





По его словам, Пасха не является гастрономическим фестивалем куличей, где соревнуются кондитеры. А церковь всегда выступает за умеренность, поэтому роскошный кулич, который часто недоступен большинству россиян, противоречит духу праздника.





«Христос воскрес для всех, независимо от их социального статуса и богатства. Верующий человек, даже имеющий возможность купить кулич за 100 тыс. рублей, скорее всего, не будет этого делать, а лучше пожертвует 100 куличей православным воинам, несущим служение в зоне СВО», — отметил Кипшидзе в разговоре с RT.