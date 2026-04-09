Врач перечислил самые опасные дни для аллергиков весной
Аллерголог Болибок: В сухие и ветреные дни происходит обострение поллиноза
Обострение поллиноза происходит у людей, страдающих аллергией, в теплые, сухие и ветреные дни. Об этом предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По словам врача, когда потеплеет, деревья начнут активнее цвести, что значительно ухудшит состояние аллергиков. Тяжелее всего им придется в сухие и ветреные дни.
«При этом пыльца у березы мелкая и очень летучая. Если посмотреть на нее под микроскопом, то по конструкции она даже напоминает гроздь воздушных шаров, поэтому отлично держится в воздухе, доставляя аллергикам неприятности», — отметил Болибок в разговоре с Москвой 24.
В период обострения аллергии эксперт посоветовал отказаться от плановых операций, а также стоматологических и косметологических процедур, поскольку из-за вмешательств состояние может обостриться. Кроме того, Болибок порекомендовал в этот период отказаться от тренировок на свежем воздухе или использовать специальные респираторы для аллергиков, которые помогут защитить от пыльцы.
Эксперт напомнил, что домашняя пыль является одним из самых частых аллергенов, поэтому ее важно регулярно убирать.