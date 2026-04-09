Врач перечислил самые опасные дни для аллергиков весной

09 апреля 2026, 15:53

Аллерголог Болибок: В сухие и ветреные дни происходит обострение поллиноза

Фото: iStock/FujiCraft

Обострение поллиноза происходит у людей, страдающих аллергией, в теплые, сухие и ветреные дни. Об этом предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.





По словам врача, когда потеплеет, деревья начнут активнее цвести, что значительно ухудшит состояние аллергиков. Тяжелее всего им придется в сухие и ветреные дни.





«При этом пыльца у березы мелкая и очень летучая. Если посмотреть на нее под микроскопом, то по конструкции она даже напоминает гроздь воздушных шаров, поэтому отлично держится в воздухе, доставляя аллергикам неприятности», — отметил Болибок в разговоре с Москвой 24.