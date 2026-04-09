Директор Лихачев: «Росатом» испытал плазменный ракетный двигатель
Госкорпорация «Росатом» провела успешные испытания плазменного ракетного двигателя, достигнув уникальных характеристик. Об этом официально заявил генеральный директор Алексей Лихачев в ходе Российского космического форума в Национальном центре «Россия».
По словам главы «Росатома», стендовые испытания показали работоспособность импульсного двигателя с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Лихачев выразил надежду, что разработка внесет вклад в освоение дальнего космоса.
«Это качественное превосходство над химическими решениями», — подчеркнул он.
Разработка ведется с 2023 года, когда ученые создали ускоритель плазмы с внешним магнитным полем. Прототип демонстрирует тягу не менее 6 Н и удельный импульс от 100 км/с. Средняя мощность аппарата в импульсно-периодическом режиме может достигать 300 кВт. В настоящее время изготовили лабораторный образец, пригодный к полетам, и проводят его наземные испытания. В перспективе создание плазменного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт позволит России обеспечить технологическое лидерство в космической отрасли, организовать регулярный грузооборот между Землей и Луной, а также совершать межпланетные перелеты.