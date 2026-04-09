09 апреля 2026, 17:27

Директор Лихачев: «Росатом» испытал плазменный ракетный двигатель

Госкорпорация «Росатом» провела успешные испытания плазменного ракетного двигателя, достигнув уникальных характеристик. Об этом официально заявил генеральный директор Алексей Лихачев в ходе Российского космического форума в Национальном центре «Россия».





По словам главы «Росатома», стендовые испытания показали работоспособность импульсного двигателя с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Лихачев выразил надежду, что разработка внесет вклад в освоение дальнего космоса.





«Это качественное превосходство над химическими решениями», — подчеркнул он.