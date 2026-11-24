24 ноября 2026, 17:38

HR-эксперт Аликова: участие в «Тайном Санте» должно быть добровольным

Фото: iStock/dikushin

Корпоративная традиция «Тайный Санта» должна объединять коллектив, а не создавать лишнюю финансовую нагрузку и чувство обязанности. Если участие становится принудительным, а установленный бюджет не учитывает возможности сотрудников, праздник может испортить атмосферу в команде. Такое мнение выразила HR-эксперт Анна Аликова.