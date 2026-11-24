«Тайный Санта»: как выйти из игры и не обидеть коллег?
Корпоративная традиция «Тайный Санта» должна объединять коллектив, а не создавать лишнюю финансовую нагрузку и чувство обязанности. Если участие становится принудительным, а установленный бюджет не учитывает возможности сотрудников, праздник может испортить атмосферу в команде. Такое мнение выразила HR-эксперт Анна Аликова.
По ее словам, которые приводят «Известия», популярность такого формата зависит от того, насколько участие добровольное и продуманное. Проблемы начинаются, когда обмен подарками превращается в обязательство. Сотрудники по-разному относятся к подобным традициям, а расходы становятся дополнительным грузом.
Эксперт советует заранее выяснять предпочтения коллектива и не связывать участие с отношением руководства к сотруднику. Важно установить единый умеренный бюджет на подарки и оставить возможность выбрать другой формат — благотворительную акцию, обмен открытками, мастер-класс, квиз или чаепитие без обязательной программы.
Финансовый эксперт, ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев отмечает, что стресс возникает, когда добровольная инициатива превращается в обязательный сбор денег. Для одного сотрудника тысяча рублей — мелочь, для другого — заметная часть недельного бюджета. Для корпоративного обмена подарками он предлагает ориентироваться на сумму от 500 до 1000 рублей, но, если коллективу комфортнее ограничиться 300 рублями, повышать бюджет не стоит.
При планировании праздника важно учитывать и сопутствующие траты — угощения, поздравления руководителя, участие в корпоративе. Эксперт советует сначала распределить доходы на обязательные расходы, а уже потом определять сумму на праздничные мероприятия.
Снизить напряжение помогут добровольное участие, заранее согласованный лимит стоимости подарка и список пожеланий. При этом отказ не должен требовать публичных объяснений, а если компания считает «Тайного Санту» важной частью корпоративной культуры, разумно включить расходы на него в бюджет.
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