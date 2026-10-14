Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимним холодам
С наступлением холодов водителям стоит проверить состояние автомобиля, чтобы снизить риск поломок и проблем на дороге. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
В первую очередь необходимо оценить износ и давление в шинах, проверить аккумулятор, уровень масла, антифриза, тормозной жидкости и омывателя. Также важно убедиться, что фары и поворотники работают исправно.
На морозе аккумулятор теряет ёмкость, поэтому двигателю становится сложнее запускаться. Если батарее три-четыре года или больше, стоит проверить её состояние и заряд. Также необходимо очистить клеммы от налёта и убедиться, что соединения надёжно закреплены.
Отдельное внимание нужно уделить охлаждающей жидкости. Следует проверить её уровень, состояние и систему на наличие утечек. Если антифриз потемнел или в нём появился осадок, может потребоваться замена. При доливке рекомендуется использовать жидкость того же типа, что уже залита в систему.
Для зимней эксплуатации важно подобрать моторное масло с подходящей вязкостью. При выборе нужно ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля. В регионах с сильными морозами также следует установить зимние шины и избегать резких разгонов и торможений.
Перед длительной поездкой в холодную погоду стоит положить в багажник фонарь, тёплое одеяло, воду, запас еды, аптечку, светоотражающий жилет, щётку-скребок для стёкол и лопату для снега. Не лишним будет и зарядное устройство для телефона.
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