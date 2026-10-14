Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимним холодам

14 октября 2026, 12:23

Перед зимними холодами важно проверить аккумулятор и жидкости в машине

Фото: istockphoto / djedzura

С наступлением холодов водителям стоит проверить состояние автомобиля, чтобы снизить риск поломок и проблем на дороге. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.