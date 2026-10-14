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Завлабораторией ИИ ответил, как мошенники могут использовать страницы умершего в соцсетях

Киберэксперт Силаев: Мошенники могут рассылать сообщения от имени умершего
Фото: istockphoto/PUGUN SJ

Профили умерших людей в социальных сетях могут стать инструментом в руках злоумышленников, если остаются активными. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.



По его словам, такой аккаунт уже содержит фотографии, историю публикаций, круг контактов и другую личную информацию, пишет RT. Получив доступ к странице, мошенники могут рассылать от её имени ссылки или сообщения, а также использовать контакты и сведения из профиля для других схем социальной инженерии.

Силаев отметил, что развитие генеративного искусственного интеллекта расширяет возможности для подобных схем. Фотографии, видео и записи голоса, оставшиеся в соцсетях, технически могут применяться для создания поддельных изображений, аудио- и видеоматериалов. Кроме того, открытая информация о человеке, его родственниках, друзьях и привычках позволяет точнее подбирать содержание мошеннических сообщений.

Специалист рекомендовал близким умершего воспользоваться предусмотренными конкретным сервисом возможностями: удалить аккаунт, перевести его в памятный статус или ограничить доступ к нему. Это снижает вероятность того, что оставшийся без контроля профиль и накопленные в нём данные будут использоваться злоумышленниками, заключил Силаев.

Никита Кротов

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