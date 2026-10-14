Завлабораторией ИИ ответил, как мошенники могут использовать страницы умершего в соцсетях

14 октября 2026, 12:16

Киберэксперт Силаев: Мошенники могут рассылать сообщения от имени умершего

Фото: istockphoto/PUGUN SJ

Профили умерших людей в социальных сетях могут стать инструментом в руках злоумышленников, если остаются активными. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.