Рособрнадзор изменит правила проведения проверочных работ в школах
Школы смогут использовать ВПР для промежуточной аттестации учеников
Рособрнадзор назвал основные изменения в оценке качества образования в новом учебном году. Ведомство подготовило обновлённые правила проведения проверочных работ, сообщает «Известия».
В новой редакции документа уточнят, кто должен участвовать во всероссийских проверочных работах (ВПР). Их будут писать ученики очной формы обучения. Школы и колледжи смогут самостоятельно решать, проводить ли такие работы для учащихся на заочной и очно-заочной формах.
«Реализация действующей версии постановления показала сложности с организацией участия в ВПР обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения, а также в форме семейного образования и самообразования, поэтому и было решено внести уточнения», — пояснили в федеральной службе.Кроме того, ВПР разрешат использовать в качестве промежуточной аттестации по итогам учебного года. Такие работы обычно проводят в конце второго полугодия.
Новое постановление также не будет закреплять количество предметов для проверочных работ. Рособрнадзор станет утверждать их перечень отдельным приказом не позднее чем за три месяца до начала учебного года.