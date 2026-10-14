Рособрнадзор изменит правила проведения проверочных работ в школах

14 октября 2026, 11:48

Школы смогут использовать ВПР для промежуточной аттестации учеников

Фото: istockphoto / hxdbzxy

Рособрнадзор назвал основные изменения в оценке качества образования в новом учебном году. Ведомство подготовило обновлённые правила проведения проверочных работ, сообщает «Известия».





В новой редакции документа уточнят, кто должен участвовать во всероссийских проверочных работах (ВПР). Их будут писать ученики очной формы обучения. Школы и колледжи смогут самостоятельно решать, проводить ли такие работы для учащихся на заочной и очно-заочной формах.



«Реализация действующей версии постановления показала сложности с организацией участия в ВПР обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения, а также в форме семейного образования и самообразования, поэтому и было решено внести уточнения», — пояснили в федеральной службе.