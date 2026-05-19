Россиянки стали товаром на сайтах брачных агентств Китая
Китайские брачные агентства начали обманывать российских туристок, используя их фотографии для создания ИИ-роликов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Схема выглядит так: сотрудники находят туристок на улицах, делают им комплименты и просят сфотографироваться. Затем с помощью нейросети снимки превращают в видео, на котором девушки якобы умоляют взять их в жены без всякого приданого и дорогостоящего выкупа.
В посте говорится, что это очень привлекает местных мужчин. В их традиции за невесту нужно отдать от 300 тысяч до 6,5 миллиона рублей, что непосильно для большинства. Кроме того, существует спрос на россиянок в сегменте 18+.
В итоге китайцы верят в подлинность видео и отдают последние деньги брачным агентствам. При подписании контракта их предупреждают, что девушка может согласиться на ужин, но отказаться от дальнейших свиданий.
Читайте также: