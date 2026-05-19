В Госдуму внесут проект о повышении пособия по уходу за детьми до полутора лет
Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет в 2–2,5 раза. Законопроект внесут в Госдуму во вторник. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно проекту, выплата при уходе за одним ребенком должна вырасти до 100% от среднего заработка. При уходе за двумя и более детьми ее предлагают поднять до 200%. Как пояснил Миронов, сейчас пособие составляет 40% от заработка при уходе за одним ребенком и 100% — за двумя и более детьми.
По его словам, инициатива должна компенсировать потерю дохода семьи, когда один из родителей уходит в декретный отпуск. Миронов напомнил, что «Справедливая Россия» выступает за введение справедливого базового дохода. Речь идет о выплате 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с невысокими доходами. Партия еще предлагает ввести «родительскую зарплату» — ежемесячное пособие для одного из родителей, если он не работает и занимается воспитанием детей.
