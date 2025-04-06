Автоэксперт объяснил, когда можно проезжать на мигающий зеленый сигнал светофора

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На мигающий зеленый сигнал светофора можно проехать, если дистанция до него меньше 51 метра, так как именно такое расстояние составит тормозной путь за три секунды — время «моргания» регулировщика. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, если расстояние до светофора порядка 100 метров, то у водителя достаточно времени на то, чтобы принять решение — проехать на мигающий сигнал или остановиться без экстренного торможения.
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«Зеленый сигнал светофора мигает три секунды. За это время при эффективном нажатии на педаль тормоза остановочный путь составит 51 метр. И за эти же три секунды автомобиль при свободном движении 17 метров в секунду (60 км/ч) пройдет тот самый 51 метр», — пояснил он.Читайте также:
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Данил Пономарев