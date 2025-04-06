Автоэксперт объяснил, когда можно проезжать на мигающий зеленый сигнал светофора

На мигающий зеленый сигнал светофора можно проехать, если дистанция до него меньше 51 метра, так как именно такое расстояние составит тормозной путь за три секунды — время «моргания» регулировщика. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Татар-информом».