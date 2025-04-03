Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить машину к весне

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При подготовке машины к весне нужно тщательно отмыть кузов, днище и все места, где скапливаются остатки дорожных реагентов. Об этом рассказал глава управления «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. Также, по его словам, важно заменить салонный и воздушный фильтры, очистить радиаторы и проверить герметичность резиновых элементов.
«Свечи зажигания активнее обрастают нагаром от холодных запусков, так что дополнительная проверка не помешает и им. Масло после регулярной зимней эксплуатации автомобиля также лучше заменить: жидкость в таком режиме теряет смазывающие характеристики быстрее, поэтому дожидаться замены по регламенту не полезно для мотора», — поделился автоэксперт в беседе с «Известиями».В свою очередь директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов перечислил самые опасные неисправности в машине. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист назвал таковыми отказ тормозной системы и поломку рулевого управления. По его словам, проблемы с рулевой системой приводят полной потере возможности управлять машиной, потому нужно тщательно следить за состоянием рулевых тяг, наконечников и гидроусилителя руля.
«Отказ тормозов обычно приводит к тяжелым авариям. Признаки проблем с тормозами включают увеличение тормозного пути, пульсацию педали тормоза, утечку тормозной жидкости. Необходимо регулярно проверять состояние колодок и дисков», — пояснил Балашов.Читайте также:
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