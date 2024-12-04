Автоэксперт объяснил, можно ли экономить зимой на прогреве машины

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«Любая попытка сэкономить топливо зимой – это попытка сэкономить его либо за счёт своего комфорта, либо за счет растраты ресурса агрегатов автомобиля. Нельзя выиграть и в том, и в другом. Мы либо едем в холодном салоне и преодолеваем агрегатами сопротивление вязкого масла, либо спокойно греем машину. Я сторонник того, что лишние пол-литра или даже литр бензина на сотню – это совершенно разумная плата за тот комфорт, который мы получаем, и за продление жизни автомобиля», — подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.Зимний сезон вносит коррективы не только в жизнь автомобилистов, но и мотоциклистов. Несмотря на то, что мотосезон в России фактически завершен, климат южных регионов позволяет продолжить езду на мотоцикле. Основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко рассказал, как можно доставить своего «железного коня» из Москвы в Сочи без лишних хлопот.
«Одним из способов транспортировки мотоцикла на большие расстояние является доставка на поезде. Например, можно отправить мотоцикл из Москвы в Сочи в будние дни с Курского вокзала. Для этого вам необходимо туда приехать, оформить документы, оставить мотоцикл в месте погрузки, при желании проверить процесс, и через день забрать технику на терминале вокзала в городе Адлер», — рассказал эксперт в беседе с «Известиями».По мнению Потапенко, этот способ — самый быстрый, экономичный и при этом надежный. Стоимость отправки своего мотоцикла поездом обойдется владельцу примерно в 13 тысяч рублей.
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