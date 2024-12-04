Автоэксперт объяснил, можно ли экономить зимой на прогреве машины

С высоким расхода топлива в автомобиле зимой следует просто смириться, ведь любая экономия бензина происходит либо за счет комфорта водителя, либо за счет срока службы самой машины. Об этом заявил автоэксперт Евгений Балабас. По его словам, растущий зимой расход — это норма, так как двигателю приходится прогреваться не с положительных температур, как летом, а с отрицательных.