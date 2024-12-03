Автоэксперт призвал вместе с такси оборудовать камеры и каршеринг

В Татарстане необходимо вводить тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школу, иначе они с трудом будут осваивать программу и встраиваться в образовательный процесс. Об этом заявил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. По его мнению, такой закон должен быть федеральным, а не региональным.