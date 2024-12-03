Автоэксперт призвал вместе с такси оборудовать камеры и каршеринг

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Вместе с такси нужно оборудовать камерами видеорегистратора и автомобили каршеринга. Об этом заявил автоэскперт Владимир Сажин, комментируя инициативу Госдумы об обязательном оснащении легковых такси системами видеонаблюдения. По его словам, это поможет в борьбе с преступностью.
«Я считаю, что не только в общественном транспорте, но и в такси регистраторы должны быть. Не так давно таксист избил пожилую пассажирку, а как это доказать? Только благодаря видеорегистратору. Каршеринг, я тоже считаю необходимо оборудовать камерами. Ведь известно, что преступники используют его в своих темных делишках», — поделился он в беседе с Общественной Службой Новостей.Сажин добавил, что при этом важно предусмотреть ответственность за незаконное распространение видео с этих камер, чтобы доступ к ним был лишь по официальным запросам МВД, как это устроено в транспортной безопасности.
Эксперт также предложил разместить в салоне информацию, что ведется видеофиксация — на дверях, на подголовниках и на торпеде.
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