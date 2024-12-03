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Автоэксперт призвал вместе с такси оборудовать камеры и каршеринг

Автоэксперт Сажин: вместе с такси нужно оборудовать камерами машины каршеринга
Фото: iStock/Kwangmoozaa

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Вместе с такси нужно оборудовать камерами видеорегистратора и автомобили каршеринга. Об этом заявил автоэскперт Владимир Сажин, комментируя инициативу Госдумы об обязательном оснащении легковых такси системами видеонаблюдения. По его словам, это поможет в борьбе с преступностью.
«Я считаю, что не только в общественном транспорте, но и в такси регистраторы должны быть. Не так давно таксист избил пожилую пассажирку, а как это доказать? Только благодаря видеорегистратору. Каршеринг, я тоже считаю необходимо оборудовать камерами. Ведь известно, что преступники используют его в своих темных делишках», — поделился он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Сажин добавил, что при этом важно предусмотреть ответственность за незаконное распространение видео с этих камер, чтобы доступ к ним был лишь по официальным запросам МВД, как это устроено в транспортной безопасности.


Эксперт также предложил разместить в салоне информацию, что ведется видеофиксация — на дверях, на подголовниках и на торпеде.

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Свыше 250 щитов напомнят правила безопасности на железной дороге в Подмосковье
03 декабря 2024, 19:11

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Власти Московской области в этом году установили более 250 информационных щитов на железной дороге, чтобы обратить внимание на правила безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Такие меры позволяют снизить число нарушений, которые могут повлечь травмирование. С начала года на железнодорожных станциях и пешеходных переходах произошло более 80 смертельных случаев», – отметили в министерстве.
Там добавили, что больше всего щитов установили в Богородском городском округе – 15.

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В Татарстане заявили о необходимости тестирования детей мигрантов на знание русского языка
Мухаметшин: в Татарстане нужно тестирование детей мигрантов по русскому языку
03 декабря 2024, 18:32

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Татарстане необходимо вводить тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школу, иначе они с трудом будут осваивать программу и встраиваться в образовательный процесс. Об этом заявил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. По его мнению, такой закон должен быть федеральным, а не региональным.
«Такой закон нужен, сомнений в этом нет. Для успешного обучения в школе учащиеся должны владеть русским языком, иначе им сложно будет освоить программу. Еще один аргумент в пользу его принятия сводится к тому, что это обеспечит должное качество образования и поможет педагогам выстроить образовательный процесс», — пояснил он в беседе с «Татар-информ».
Мухаметшин особенно подчеркнул, что при этом не должно нарушаться право ребенка на школьное образование, гарантированное Конституцией. Детям, по его словам, нужно помогать адаптироваться в такой ситуации.
«Тем более что нередко после обучения в России дети-мигранты не уезжают обратно, а остаются у нас и находят работу. То есть впоследствии они могут стать гражданами, членами большой многонациональной семьи народов России, которые вносят свой вклад в ее демографию, экономику и культурное развитие», — отметил он.
Ранее депутат Госсовета Татарстана Ренат Валиуллин заявлял, что новый законопроект, предполагающий процедуру тестирования на знание русского языка детей мигрантов при их поступлении в общеобразовательные организации, не должен оставлять детей «за бортом». Он считает, что таким образом ребенок может стать более подвержен криминогенной среде, чем при обучении в российской школе даже с низким уровнем владения языка.

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«Герой в гомеровском смысле»: история панфиловца Бауыржана Момышулы
03 декабря 2024, 18:22

Бауыржан Момышулы (Фото: сайт bakcharlib.ru)

9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» продолжает цикл программ, в которых рассказывает о героях прошлого и настоящего. Сегодня наш рассказ – о герое Советского Союза Бауыржане Момышулы.
Старший лейтенант Мамышулы в 1941 году в составе стрелковой дивизии под командованием генерала-майора Ивана Панфилова участвовал в отражении наступления немецко-фашистских войск на Москву на самом сложном направлении – Волоколамском. Об этом рассказал «Радио 1» историк, заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.
«Это был герой в гомеровском смысле, в чисто классическом. Неустрашимый, умелый, смекалистый, выносливый, гордый, способный откликнуться на вызовы среды, времени и не поступиться главным себе», – отметил историк.
Момышулы родился под Джамбулом в Казахстане в 1910 году. Был призван в рабоче-крестьянскую Красную армию в 1932 году, и уже тогда начал раскрываться его талант как воина.
Бауыржан Момышулы (Фото: сайт bakcharlib.ru)

В годы Великой Отечественной войны Бауыржан Момышулы вступил в 316-ю стрелковую дивизию под командованием Ивана Васильевича Панфилова.
«Он был назначен командиром батальона 1073-го Толгарского стрелкового полка. Дело в том, что Панфиловская дивизия формировалась в Казахстане, и в защите столицы участвовали представители разных национальностей. Среди них, в том числе и среди 28 панфиловцев, было много казахов. В связи с тяжелейшим положением под Москвой 5 октября 1941 года дивизия была срочно переброшена на Волоколамское направление», – рассказал собеседник «Радио 1».
Здесь старший лейтенант Момышулы участвовал в обороне западной части Подмосковья. Принимал участие в 27 боях. За массовый героизм дивизии было присвоено звание гвардейской.
«Бауыржан Момышулы, этот строгий командир, усвоил тезис Панфилова – «Берегите людей». В нём сочетались строгость, склонность к поддержанию дисциплины и желание спасти людей. 16-18 ноября настал этап нового удара вермахта по Москве. У деревни Матрёнино благодаря Бауржану наступление было задержано на три дня. Надо понять, что такое три дня, когда даже час замедления наступления имело значение. А три дня – это невероятное достижение. Батальон Момышулы оказался в окружении, но на три дня задержал наступление врага. Другие части отступили, а он нет. И при этом он ещё вывел батальона из окружения боеспособным. Так что он усвоил не только этот тезис Памфилова, но и его тактику», – сказал Александр Снегуров.
Бауыржан Момышулы (Фото: сайт bakcharlib.ru)

Командовал армией в Подмосковье тогда Константин Константинович Рокоссовский. Он лично знал Момышулы и отличал его среди прочих. В ноябре старший товарищ Момышулы Иван Панфилов погиб, но его заветы его ученик и соратник сохранил до конца жизни.
«Позже он проявил себя в боях у деревни Крюково. Потом в 1942 году было ещё столкновение с дивизией «Мёртвая голова». И здесь Бауэржан также проявил смекалку и упорство. После окончания войны вернулся в Алма-Ату начал писать произведения в жанре военной прозы, рассказы о современниках и книги для детей, заложил основы казахской военной литературы», – заключил Снегуров.
Ещё в 1942 году Бауыржана Момышулы представили к званию Героя Советского Союза. Однако по каким-то причинам только в 1990-м, уже на излёте СССР, после смерти, а скончался он в 1982-м году, ему было присвоено это звание.

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Кондуктор из РФ выиграла в лотерею миллион рублей
03 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/ kzenon

Кондуктор из Владимира Надежда Голубева выиграла миллион рублей в лотерею, проинформировал портал «Pro Город».
Надежда Голубева поделилась, что участвует в лотереях, когда у неё есть лишние деньги. На средства с выигрышей она вновь покупает билеты.

На юбилейный тираж лотереи жительница Владимира хотела купить четыре билета в продуктовом магазине, но к ним «прилип» еще один. В результате кондуктор забрала все пять. Итоги розыгрыша Надежда стала проверять в мобильном приложении лотереи перед сном.

«Сразу разбудила супруга, чтобы рассказать ему, что я победила», — рассказала Надежда Голубева.

Новоиспеченная миллионерша пока не решила, на что потратит выигранные деньги.

Ранее сообщалось, что жительница штата Мэриленд в США Китти Кэт сорвала джекпот в 30 тысяч долларов или в три миллиона рублей. Женщина рассказывала, что много лет принимает участие в разных лотереях.

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#лотерея
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Раскрыли личность владельца самой дорогой квартиры в Москве
Shot: самая дорогая квартира в столице РФ принадлежит экс-невестке Зубицкого
03 декабря 2024, 17:56

Фото: iStock/ fizkes

Самая дорогая квартира в столице РФ принадлежит экс-невестке депутата и миллиардера Бориса Зубицкого, бизнесвумен Виктории Казак, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
В 2017-м году за наследство Бориса Зубицкого, основателя кузбасского Промышленно-металлургического холдинга с основным активом ПАО «Кокс», начался спор между его сыновьями, в него втянулась и жена Андрея — Виктория Казак.

Потом он передал супруге 16% акций компании «Кокс». Женщина начала разбирательства с Евгением — братом Андрея.
Через четыре года Виктория Казак отозвала иски, продала свою долю в «Коксе» (100 миллионов долларов) и вышла из компании. В 2021 году женщина получила в собственность квартиру в центре Москвы — раньше она принадлежала ее свекру Борису Зубицкому.

В настоящий момент квартира продаётся. Для оформления ипотеки для покупки данной элитной недвижимости с первоначальным взносом в миллиард рублей по ставке 21% на 20 лет ежемесячный платеж будет равен 58 миллионов рублей.

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Герой СВО получил должность в правительстве Петербурга
Участник «Время героев» Королев получил должность в правительстве Петербурга
03 декабря 2024, 17:50

Фото: iStock/zim286

Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королев получил должность в правительстве Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе программы обучения для бойцов и ветеранов СВО.
«Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королев назначен на должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наставником Королева станет лично губернатор Северной столицы Александр Беглов. Герой СВО получил свою должность после пройденной стажировки.

Королев выступил с благодарностью программе «Время героев» и отметил, что участие в ней позволила ему продолжить служить в рядах ВС РФ. Также он заметил тот факт, что программа помогла ему посмотреть на управление российскими городами иначе.

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#петербург
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Уровень рождаемости в ЕС упал ниже некуда
Уровень рождаемости в ЕС упал до 3,65 млн детей в год
03 декабря 2024, 17:33

Фото: iStock/ gorodenkoff

Уровень рождаемости за 2023 год в Европейском союзе упал до рекордного минимума, передала газета Financial Times со ссылкой на данные Евростата.
Количество рожденных в странах Евросоюза в 2023 году детей составило 3 миллиона 655 тысяч — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, то есть с начала сбора данных в 1961 году.

Евростат давал прогнозы, что рождаемость в Европейском союзе в 2023 году составит 4 миллиона детей, но данный показатель оказался намного ниже — он упал на 5,5% в сравнении с 2022 годом.

Наиболее высокие значения рождаемости в странах ЕС социологи зарегистрировали в 1960-х годах — 7 миллионов детей в год. Подчёркивалось, что низкая рождаемость в Европе может создать сильную нагрузку на государственный бюджет.

По информации Евростата, тенденция к уменьшению числа детей больше всего прослеживается в странах Балтии, в Испании, Греции, Италии, а ещё Финляндии. Там за последние десять лет число рождений уменьшилось примерно в четыре раза.

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#ес
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#евросоюз
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 9 по 13 декабря
03 декабря 2024, 17:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 9 по 13 декабря из-за работ по модернизации Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут следовать по изменённому расписанию, а некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.
Пассажирам напоминают, что узнать актуальное расписание можно на информационных стендах, расположенных на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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#поезда
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Подмосковные ветеринары осмотрели 450 участников Международной выставки кошек
03 декабря 2024, 17:14

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

12 специалистов подмосковного территориального ветеринарного управления №1 работали на Международной выставка кошек Winter Cat Show, прошедшей в выходные в красногорском МВЦ «Крокус Экспо». Они оценили здоровье и допустили на выставку 450 животных, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Все пушистые участники были здоровы, привиты, имели при себе ветеринарные паспорта и свидетельства. Всего на выставке было представлено 40 пород кошек. Среди них были популярные – британская короткошёрстная, шотландская вислоухая, сиамская, мей-кун, а также редкие – ликой, чаузи и другие», – говорится в сообщении.
Российские эксперты выбрали победителей в номинациях «Лучший котёнок», «Лучшая кошка» и «Лучший кот». Участники рассказали посетителям об особенностях пород, помогли будущим владельцем определиться с выбором.

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