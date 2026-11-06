Кубинские сигары в подарок обернулись штрафом в 300 тысяч рублей

06 ноября 2026, 11:28

В Шереметьево задержали пассажира с 300 кубинскими сигарами на миллион рублей

Фото: пресс-служба ФТС России

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку ввоза крупной партии кубинских сигар. Стоимость обнаруженного табачного товара превышает один миллион рублей.