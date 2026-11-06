Кубинские сигары в подарок обернулись штрафом в 300 тысяч рублей
В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку ввоза крупной партии кубинских сигар. Стоимость обнаруженного табачного товара превышает один миллион рублей.
Нарушение выявили во время выборочного контроля в «зелёном» коридоре. Инспекторы остановили 23-летнего иностранца, прилетевшего из кубинского курорта Кайо-Коко. При досмотре двух его чемоданов среди личных вещей обнаружили 300 сигар в прозрачных обёртках. Мужчина объяснил, что привёз табачные изделия в подарок другу, а о действующих таможенных правилах не знал.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы или штрафа до одного миллиона рублей. В итоге суд назначил иностранцу штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, всю партию сигар конфисковали.
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