В России ужесточат ответственность за скрытые номера авто

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В Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию автомобильных номеров, сообщил адвокат Данилов, передает агентство «Прайм».
За использование подобных устройства предлагают наказывать лишением прав на срок от одного года до полутора лет. Само устройство также будет конфисковано. В настоящее время данное правонарушение наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев, отметил адвокат.
Однако четкого определения того, что считать таким устройством, не существует. В судебной практике под этим термином подразумеваются шторки, механизмы, приборы и листы бумаги. В то же время под критерии попадают опавшие листья, снег и грязь. Однако Данилов отметил, что при осмотре транспортного средства должно быть понятно, что дело не в погодных условиях, подчеркнул Данилов.
Ранее эксперт Григорий Колпаков заявил, что в некоторых случаях эвакуацию транспортного средства можно избежать или оспорить. По его словам, если сотрудники полиции не составили протокол о задержании транспортного средства до начала эвакуации, то эвакуация считается незаконной.
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Однако четкого определения того, что считать таким устройством, не существует. В судебной практике под этим термином подразумеваются шторки, механизмы, приборы и листы бумаги. В то же время под критерии попадают опавшие листья, снег и грязь. Однако Данилов отметил, что при осмотре транспортного средства должно быть понятно, что дело не в погодных условиях, подчеркнул Данилов.
Ранее эксперт Григорий Колпаков заявил, что в некоторых случаях эвакуацию транспортного средства можно избежать или оспорить. По его словам, если сотрудники полиции не составили протокол о задержании транспортного средства до начала эвакуации, то эвакуация считается незаконной.
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Александр Климов