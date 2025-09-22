Автоэксперт оценил возможное ограничение праворульных авто в России

22 сентября 2025, 18:10

Автоэксперт Баканов: любые ограничения праворульных авто в РФ бессмысленны

Фото: iStock/kazuma seki

Ограничивать праворульные автомобили в России бессмысленно. В этом уверен автоэксперт Пётр Баканов





Напомним, председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил приступить к поэтапному переходу на более безопасный транспорт, обеспечивая владельцев авто с правым рулём господдержкой.





«Нужно понимать, что чем дальше мы едем на восток от Уральского хребта, тем популярность правого руля становится выше», — отметил Баканов в разговоре с RT.

«Стимулирование рынка — да, наверное, это правильно вообще в целом. И для, допустим, европейской части, и для Дальнего Востока в первую очередь. Но чтобы пересадить людей на левый руль, для начала займитесь развитием дилерской сети», — заключил эксперт.

