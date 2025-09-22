Автоэксперт оценил возможное ограничение праворульных авто в России
Автоэксперт Баканов: любые ограничения праворульных авто в РФ бессмысленны
Ограничивать праворульные автомобили в России бессмысленно. В этом уверен автоэксперт Пётр Баканов
Напомним, председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил приступить к поэтапному переходу на более безопасный транспорт, обеспечивая владельцев авто с правым рулём господдержкой.
«Нужно понимать, что чем дальше мы едем на восток от Уральского хребта, тем популярность правого руля становится выше», — отметил Баканов в разговоре с RT.
По его словам, на сегодняшний день инфраструктура в городах Дальнего Востока уже начинает адаптироваться под формат праворульных машин, в том числе появляются парковочные автоматы с расположением пунктов оплаты и выдачи карт с двух сторон.
«Стимулирование рынка — да, наверное, это правильно вообще в целом. И для, допустим, европейской части, и для Дальнего Востока в первую очередь. Но чтобы пересадить людей на левый руль, для начала займитесь развитием дилерской сети», — заключил эксперт.
Тем временем «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Бизнес» сообщают, что самым популярным подержанным автомобилем в России в августе среди моделей по цене до 299 тысяч рублей стал хетчбэк Lada 2114.
«В ценовой категории от 300 до 499 тыс. рублей самой популярной моделью стала Lada Granta. В группе от 500 до 799 тыс. рублей наиболее востребованным оказался Hyundai Solaris. А в сегменте от 800 тыс. до 1,49 млн рублей лидером по числу просмотров телефонов стала Kia Rio», — говорится в материале.
При этом в категории от 1,5 до 2,99 млн рублей россияне чаще всего интересовались Toyota Camry.