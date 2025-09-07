Россиянам рассказали, как автосалоны обманывают покупателей
Экс-депутат Лысаков: в автосалоне могут продавать битые машины
Покупка машины в автосалоне может обернуться обманом. О том, с какими проблемами могут столкнуться клиенты, желающие купить автомобиль, рассказал экс-депутат Госдумы и лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
По его словам, в салонах часто продают битые автомобили. Кроме того, они могут оказаться с пробегом или с недостоверно указанной ценой, отметил депутат.
«Часто встречаются ситуации, когда цена, объявленная при покупке, отличается от реальной. Иногда договор составлен так, что предоплата теряется, а салон меняет юридическое название и продолжает работать с новыми клиентами», — предупредил Лысаков в разговоре с Pravda.Ru.
Он посоветовал выбирать салоны с хорошей репутацией и прозрачной историей работы. А в случае выявления дефектов в автомобиле после приобретения необходимо оперативно обратиться в суд, чтобы вернуть деньги или заменить машину, заключил собеседник издания.
Тем временем коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в беседе с «Газетой.Ru» назвал пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota C-HR.
«В России большая часть экземпляров Toyota C-HR японской сборки и первого поколения. У спортивного дизайна этой модели есть неприятное следствие — плохой обзор на втором ряду: окна своим размером скорее напоминают форточки. Покатая крыша оставляет мало места над головой — рослым пассажирам будет неудобно», — уточнил эксперт.
Ещё одним минусом этого автомобиля является маленький багажник — около 300 литров. Кроме того, в Toyota C-HR часто возникают проблемы с мультимедийной системой, которая периодически подвисает. Её необходимо перезагружать или даже перепрошивать, отметил Житнухин.