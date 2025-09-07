Россиянам рассказали, как автосалоны обманывают покупателей

07 сентября 2025, 15:26

Экс-депутат Лысаков: в автосалоне могут продавать битые машины

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Покупка машины в автосалоне может обернуться обманом. О том, с какими проблемами могут столкнуться клиенты, желающие купить автомобиль, рассказал экс-депутат Госдумы и лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.





По его словам, в салонах часто продают битые автомобили. Кроме того, они могут оказаться с пробегом или с недостоверно указанной ценой, отметил депутат.





«Часто встречаются ситуации, когда цена, объявленная при покупке, отличается от реальной. Иногда договор составлен так, что предоплата теряется, а салон меняет юридическое название и продолжает работать с новыми клиентами», — предупредил Лысаков в разговоре с Pravda.Ru.

