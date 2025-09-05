Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году
Несмотря на широкое распространение камер видеонаблюдения и всё более совершенных систем защиты, автоугоны в России по-прежнему остаются массовым явлением. Портал Autonews.ru опубликовал рейтинг самых угоняемых автомобилей 2025 года, составленный на основе данных крупнейших страховых компаний страны.
По информации издания, лидерами по числу угонов среди иностранных марок стали Geely и Chery. Особенно часто китайские автомобили угоняют для разбора на запчасти, отметил автоэксперт Павел Яковлев. Он добавил, что спрос на комплектующие китайских машин за последний год значительно вырос, что делает их особенно привлекательными для криминального рынка.
Что касается географии угонов, ситуация остаётся стабильной: больше всего автомобилей исчезает в Москве и Петербурге. Эти города традиционно занимают верхние строчки в статистике, что связывают с высокой плотностью дорогих автомобилей и развитой логистикой, позволяющей быстро транспортировать угнанные машины.
Автоэксперты также отмечают, что, несмотря на усилия МВД и страховщиков, преступники активно адаптируются к новым технологиям: используют глушилки сигналов, поддельные ключи и даже взламывают штатные телематические системы.
Читайте также: