В России рекордно подорожал ремонт автомобилей

09 сентября 2025, 23:26

Автоэксперт Турсунова: В РФ цены на ремонт авто с начала года выросли на 15%

Фото: iStock/jacoblund

С начала текущего года в России цены на ремонт автомобилей увеличились на 15%. Об этом сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.





По её словам, на сегодняшний день средняя стоимость ремонта машины составляет 23-25 тысяч рублей. Такая цена обусловливается удорожанием запчастей и работ, а также изменением запросов клиентов, которые стали чаще выбирать более масштабные ремонты, чтобы продлить срок службы автомобилей.





«С начала 2025 года стоимость ремонта автомобилей выросла примерно на 15%. Основной причиной стало подорожание запчастей: их цены растут уже несколько лет подряд из-за ограниченного предложения и сложной логистики. Дополнительное влияние оказывают повышение арендных ставок и рост расходов на персонал и содержание сервисов», — пояснила Турсунова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Наиболее значительное уменьшение цен наблюдается на автомобили марки Renault, которые подешевели на 14,9%. Также изменилась и стоимость машин Hyundai (–12,2%), Kia (–9,1%), Ford (–9%) и Skoda (–8,6%)», — говорится в материале.