В России рекордно подорожал ремонт автомобилей
Автоэксперт Турсунова: В РФ цены на ремонт авто с начала года выросли на 15%
С начала текущего года в России цены на ремонт автомобилей увеличились на 15%. Об этом сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.
По её словам, на сегодняшний день средняя стоимость ремонта машины составляет 23-25 тысяч рублей. Такая цена обусловливается удорожанием запчастей и работ, а также изменением запросов клиентов, которые стали чаще выбирать более масштабные ремонты, чтобы продлить срок службы автомобилей.
«С начала 2025 года стоимость ремонта автомобилей выросла примерно на 15%. Основной причиной стало подорожание запчастей: их цены растут уже несколько лет подряд из-за ограниченного предложения и сложной логистики. Дополнительное влияние оказывают повышение арендных ставок и рост расходов на персонал и содержание сервисов», — пояснила Турсунова в разговоре с «Газетой.Ru».
Она добавила, что в ближайшее время будет сохраняться тенденция старения автопарка и удорожания расходных материалов. Из-за этого цены на ремонт будут сохраняться на относительно высоком уровне.
Тем временем «Известия» со ссылкой на экспертов «Авито Авто» пишут, что в России в августе уменьшились цены на популярные автомобили с пробегом.
«Наиболее значительное уменьшение цен наблюдается на автомобили марки Renault, которые подешевели на 14,9%. Также изменилась и стоимость машин Hyundai (–12,2%), Kia (–9,1%), Ford (–9%) и Skoda (–8,6%)», — говорится в материале.
Наблюдается падение цен на Toyota Camry, Renault Logan, Kia Sportage, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.
Эксперты утверждают, что увеличение числа доступных в продаже определенных моделей приводит к снижению их средней цены.