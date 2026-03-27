Перечислены вызывающие туман в голове привычки

27 марта 2026, 15:14

Психотерапевт Бин: Плохой сон и многозадачность приводят к туману в голове

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Некоторые ежедневные привычки могут приводить к так называемому туману в голове. Об этом сообщила психотерапевт Хлоя Бин в разговоре с Real Simple.





Бин отметила, что одной из ключевых причин снижения ясности ума является регулярный недосып или нестабильность сна. Медицинские специалисты подчеркивают, что недостаток сна негативно сказывается на внимании, концентрации, памяти, способности к критическому мышлению и общих когнитивных функциях. Игнорирование необходимости полноценного сна может привести к замедлению мыслительных процессов, забывчивости, трудностям с концентрацией и ощущению умственной усталости.



Психотерапевт отметила, что причиной тумана в голове могут быть многозадачность и непрерывное переключение внимания.





«Многие думают, что работают эффективно и продуктивно, переключаясь между текстами, вкладками, электронной почтой и социальными сетями, но такое разделение внимания приводит к тому, что мозг чувствует себя еще более затуманенным и дезориентированным», — добавила эксперт.