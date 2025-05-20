Автоэксперт Пак предупредил об опасности заправки автомобиля бензином АИ-92

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Регулярная заправка автомобиля бензином с более низким октановым числом от рекомендуемого может привести к детонации двигателя. Об этом сообщил автоэксперт Виктор Пак.
Специалист подчеркнул, что можно залить бензин с меньшим октановым числом только в том случае, если нет другой возможности. Если же планируется длительная эксплуатация с таким бензином, то велик риск детонации двигателя.
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«Блок управления это, конечно, корректирует, но в долгосрочной перспективе это приведёт к износу двигателя, поэтому, если рекомендуется лить бензин не ниже 95-го, то значит нужно заливать не ниже 95-го», – заявил Пак в беседе с «Татар-информ».Читайте также:
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Анастасия Чинкова