Автоэксперт Пак предупредил об опасности заправки автомобиля бензином АИ-92

Если информация о том, что у тренера вратарей ФК «Ростова» и сборной России по футболу Виталия Кафанова официально есть две жены, подтвердится, то его ждут серьёзные юридические последствия. Об этом «РБ Спорт» заявил известный российский адвокат Сергей Жорин.