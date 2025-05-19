Терапевт рассказал, при каких проблемах со здоровьем не стоит садиться за руль

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За руль не стоит садиться при головокружении, боли и низком уровне глюкозы, предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.
Эксперт отметил, что не существует возрастной границы, после которой нельзя садиться за руль.
Он добавил, что абсолютно всем водителям необходимо оценивать своё состояние до поездки. Не стоит садиться за руль при головокружении, температуре, повышенном давлении и боли, поскольку состояние может ухудшиться, а риск аварии увеличивается.
При этом людям с диабетом обязательно нужно проверять уровень глюкозы до поездки. Её падение может привести к нарушению координации и потере сознания. Тем временем автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT дал советы, как подготовиться к длительной поездке.
По словам специалиста, водителю стоит заранее забронировать отели для остановки.
Он также посоветовал выписать перед поездкой телефонные номера аварийных и эвакуационных служб и тщательно проверить автомобиль на возможные неисправности.
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«При этом у людей старше 65 повышается риск развития опасных для вождения заболеваний. Среди них — болезнь Альцгеймера, деменция, синдром дефицита внимания, склероз и риск инсульта. Поэтому я бы рекомендовал водителям старше 65 чаще проходить медосмотры», — отметил Лишин в разговоре с «Москвой 24».
Он добавил, что абсолютно всем водителям необходимо оценивать своё состояние до поездки. Не стоит садиться за руль при головокружении, температуре, повышенном давлении и боли, поскольку состояние может ухудшиться, а риск аварии увеличивается.
При этом людям с диабетом обязательно нужно проверять уровень глюкозы до поездки. Её падение может привести к нарушению координации и потере сознания. Тем временем автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT дал советы, как подготовиться к длительной поездке.
По словам специалиста, водителю стоит заранее забронировать отели для остановки.
«Также заранее стоит изучить маршрут. Где и какие заправки находятся, какие действуют ограничения? Где питаться? Перед самим выездом стоит проверить, какие ремонты сейчас идут на дорогах по пути следования», — рассказал Попов.
Он также посоветовал выписать перед поездкой телефонные номера аварийных и эвакуационных служб и тщательно проверить автомобиль на возможные неисправности.
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Элина Позднякова