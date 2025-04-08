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В России назвали ошибкой «нештрафуемый порог» превышения скорости на 20 км/ч

Эксперт Попов назвал ошибкой «нештрафуемый порог» превышения скорости на 20 км/ч
Фото: iStock/Darwel

Фото: iStock/Darwel

Введение в России «нештрафуемого порога» превышения скорости на 20 км/ч было ошибкой, которую допустили из-за «высказываний необразованных людей» о погрешностях в работе дорожных радаров. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, при соблюдении требований ГОСТа учет столь высокой погрешности не нужен, так как в таком случае снижение скорости будет происходить поэтапно посредством ограничивающих дорожных знаков.
«Если я хочу получить скорость 40 км/ч, то мне надо ее занижать через знаки 70 км/ч и 50 км/ч. Началось все с Москвы, когда с 90 км/ч «роняли» знак сразу на 40 км/ч, и никто не поспевал. Чтобы остановить водителей, начали вешать камеры. Это все выстрелило огромными штрафами», — пояснил Попов.
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#снижение
«Пик еще не пройден»: синоптик назвала самый морозный день в Москве на этой неделе
Синоптик Позднякова: самый холодный день в Москве ожидается в среду
08 апреля 2025, 18:48

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Самый холодный день в Москве на этой неделе ожидается в среду, 9 апреля. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, температуры ночью могут упасть вплоть до -5 градусов.
«Наиболее холодная погода ожидает нас в среду, 9 апреля. Ночная температура будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, дневная тоже будет отрицательной — от 0 до минус 2. При этом до четверга включительно в ночные часы нас ожидает снег — от слабого до умеренного», — отметила синоптик в беседе с «Москвой 24».
Однако пока в Москве бушуют снегопады, по Сибири прошелся сокрушительный ураган. Как сообщает «Ciбдепо», особенно пострадал юг Кемеровской области — ветер со скоростью 33 метра в секунду сдул кровли на 50 многоэтажках и на пяти частных домах. Под отключения попали 73 МКД и 3 743 дома частного сектора.
«Более суток ушло на подключение электроснабжения Орджоникидзевского и Куйбышевского района. Столько же времени восстанавливали систему водоснабжения в Куйбышевском районе. В настоящее время остается невосстановленным электроснабжение 35 домов частного сектора Куйбышевского района», — приводят в издании слова мэра Новокузнецка Дениса Ильина.
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Синоптик раскрыла, как долго в Москве будут идти снегопады
Синоптик Позднякова: снегопады в Москве будут продолжаться до середины недели
08 апреля 2025, 18:45

Фото: iStock/vkph

Снегопады в Москве будут продолжаться до середины недели, осадки ожидаются днем и ночью. Об этом заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температуры по ночам останутся отрицательным.
«Надеяться на таяние снега в среду не приходится. А вот начиная со второй половины недели в дневные часы у нас будет смешанная фаза — дождь со снегом. Моросящие осадки. И вот это не будет способствовать увеличению снежного покрова», — поделилась метеоролог в беседе с RT.
В то же время синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил, что заморозки в столице могут наблюдаться вплоть до начала июня. В разговоре с «Москвой 24» эксперт пояснил, что при этом следующее похолодание ожидается не раньше 5 мая. По его информации, температурные качели могут быть обусловлены глобальным потеплением, которое наблюдается во всех уголках земного шара.
«Хотя, казалось бы, глобальное потепление, и должна, наоборот, температура стабильно расти, а мы видим вот такие резкие понижения в апреле месяце. Еще один пример: в прошлом году мы столкнулись с холодным периодом в начале мая», — уточнил синоптик.
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#метеоролог
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«Впали в спячку»: стало известно, переживут ли клещи заморозки в Московском регионе
Резкие погодные изменения не скажутся на численности клещей в столичном регионе
08 апреля 2025, 18:37

Фото: iStock/cotuvokne

Заморозки в Москве и Московской области никак не отразятся на численности клещей. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.
Клещи, обитающие в столичном регионе, успели адаптироваться к резким переменам погоды и успешно приспособились к подобным условиям.

«При наступлении неблагоприятных погодных условий, когда среднесуточная температура устанавливается на отметках ниже 5 градусов, клещи просто прячутся и уходят в спячку. Как только столбики термометров снова начнут показывать значения выше 5 градусов, клещи вернутся к активной жизнедеятельности», — пояснил Кунафин в беседе с «Москвой 24».

Напомним, по прогнозам синоптиков, потепление в столичном регионе ожидается с 14 апреля.

По словам эксперта, клещи будут активными, пока столбики термометров не превысят отметку в 25 градусов выше нуля.

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Астролог назвала благоприятные дни для посадок на огороде в апреле
08 апреля 2025, 18:20

Фото: iStock/Anna Omilianchuk

29 и 30 апреля станут идеальными днями для посадок на огороде. Об этом рассказала астролог Алина Сафронова.
По словам эксперта, лучше всего сажать растения при растущей Луне, но благоприятнее всего делать это, когда она при этом находится в земных знаках — Тельце, Деве или Козероге.

«При этом 8 апреля для посадок точно не подходит, потому что в этот день с 07:00 и до 17:00 Луна будет холостой, из-за чего все усилия пройдут впустую. 11 и 12 апреля Луна будет находиться в воздушном знаке Весы, и в целом заниматься посадками можно», — отметила Сафронова в беседе с «Москвой 24».

Эти дни являются нейтральными для посадок, уточнила эксперт.

Астролог добавила, что 13 апреля будет полнолуние, и до 26 апреля Луна будет убывать, а посаженные в это время растения могут не взойти.

27 апреля вовсе не стоит заниматься посадками, так как будет новолуние, предупредила астролог. Далее Луна вступит в фазу роста. Так, 28 и 29 апреля станут самыми благоприятными днями для посадок, заключила Сафронова.

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#растения
#астролог
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Диетолог рассказал, почему стало популярно спортивное питание и откуда оно взялось
Диетолог Пристанский: спортивное питание пришло из госпитального
08 апреля 2025, 17:35

Фото: iStock/Moussa81

Вместе с модой на здоровый образ жизни и тренировки пришло и повсеместное увлечение спортивным питанием и добавками.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что в России понятие спортивного питания несколько размытое.

«Эти спортивные порошки и добавки пришли к нам из госпитального питания — то есть от людей, которые не могли употреблять те или иные макро- и микронутриенты. Спортсмены на эту историю посмотрели и адаптировали под себя, а сейчас это развилось настолько, что мы почти каждый день потребляем подобного рода продукты», — рассказал эксперт.

По его словам, для профессиональных спортсменов главное — цель, а не вкус продуктов, потому что они спокойно могут заменять еду на что-то безвкусное.

«Но все-таки все мы люди и хотим вкусно питаться. Но даже в спортивном питании есть вкусные заменители десертов, например, белковые коктейли, у которых четко разграничена калорийность, внутренний состав и так далее», — сказал диетолог.

Он добавил, что важно в этом изучать внутренний состав и наблюдать за побочными реакциями своего организма.

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