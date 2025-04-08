В России назвали ошибкой «нештрафуемый порог» превышения скорости на 20 км/ч

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Введение в России «нештрафуемого порога» превышения скорости на 20 км/ч было ошибкой, которую допустили из-за «высказываний необразованных людей» о погрешностях в работе дорожных радаров. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, при соблюдении требований ГОСТа учет столь высокой погрешности не нужен, так как в таком случае снижение скорости будет происходить поэтапно посредством ограничивающих дорожных знаков.
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«Если я хочу получить скорость 40 км/ч, то мне надо ее занижать через знаки 70 км/ч и 50 км/ч. Началось все с Москвы, когда с 90 км/ч «роняли» знак сразу на 40 км/ч, и никто не поспевал. Чтобы остановить водителей, начали вешать камеры. Это все выстрелило огромными штрафами», — пояснил Попов.Читайте также:
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