Автоэксперт Попов назвал ахинеей идею проводить техосмотр у дилера при продаже

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Автоэксперт Дмитрий Попов назвал ахинеей идею проводить техосмотр автомобиля у дилер перед продажей. По его словам, для подержанных машин уже существует аналогичная процедура, а новые проверяются при аккредитации Минпромторга.
«Если речь идет про б/у авто, то в Минпромторге предлагают проводить процедуру, которая и так существует. Дело в том, что если б/у автомобиль старше четырех лет, то при постановке на учет он должен проходить техосмотр у нас в стране. <…> Технические требования к станциям проверяются при аккредитации. Иными словами, Минпромторг и так их проверяет, как это связано с тем, что я покупаю автомобиль? <…> Какая-то ахинея», — поделился автоэксперт в беседе с «Татар-информом».Попов также добавил, что, если речь идет о подержанных автомобилях, но младше четырех лет, то тогда инициатива будет противоречить законодательству. Он пояснил, что, согласно закону, такие автомобили не подлежат техническому осмотру.
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