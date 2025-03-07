Автоэксперт раскрыла, почему в России упали продажи новых машин

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Продажи новых автомобилей в России упали в феврале из-за опережающего высокого спроса в прошлые месяцы. Об этом заявила автоэксперт Елена Лисовская в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, люди пытались успеть купить машины по низким ценам до повышения утилизационного сбора в январе.
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«Это связано с тем, что спрос до этого был опережающим. Два раза поднимали утилизационный сбор — 1 октября 2024 года и 1 января 2025 года. Перед этим люди пытались быстрее скупить машины, чтобы сделать это по более низким ценам. Ждали, что будет некая просадка. В разных салонах, конечно, в разной степени», — пояснила эксперт.Лисовская обратила внимание, что вместе с тем сейчас вырос спрос на машины под заказ из-за рубежа — из Китая ОАЭ, Кореи и Европы, что обусловлено упавшими курсами доллара и евро.
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Данил Пономарев