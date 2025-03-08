Автоэксперт раскрыла, вернутся ли в Россию западные автомобильные бренды

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На сегодняшний день ни один из западных автомобильных брендов, покинувших Россию, не заявил о своем возвращении и не сделал в эту сторону конкретных шагов. Об этом заявила автоэксперт Елена Лисовская в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, вся информация о возвращении автобрендов — это пока что лишь слухи, «вихри, которые гоняют в воздухе СМИ». В пример она привела японского производителя Toyota, который вывез крупнейших дилеров в Арабские Эмираты и все еще ничего не заявлял о приходе на российский рынок. Речь шла лишь о сервисе и поддержке своих автомобилей, которые были проданы ранее или завезены параллельным импортом.
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«В Hyundai прямо говорят, что не предпринято никаких попыток для возврата», – подчеркнула автоэксперт.Читайте также:
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