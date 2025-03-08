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Автоэксперт раскрыла, вернутся ли в Россию западные автомобильные бренды

Эксперт Лисовская: ни один из западных автобрендов не заявил о возвращении в РФ
Фото: iStock/ByoungJoo

Фото: iStock/ByoungJoo

На сегодняшний день ни один из западных автомобильных брендов, покинувших Россию, не заявил о своем возвращении и не сделал в эту сторону конкретных шагов. Об этом заявила автоэксперт Елена Лисовская в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, вся информация о возвращении автобрендов — это пока что лишь слухи, «вихри, которые гоняют в воздухе СМИ». В пример она привела японского производителя Toyota, который вывез крупнейших дилеров в Арабские Эмираты и все еще ничего не заявлял о приходе на российский рынок. Речь шла лишь о сервисе и поддержке своих автомобилей, которые были проданы ранее или завезены параллельным импортом.
«В Hyundai прямо говорят, что не предпринято никаких попыток для возврата», – подчеркнула автоэксперт.
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Флорист назвала самые популярные цветы к 8 марта
Флорист Сафронова: тюльпаны и мимозы остаются самыми популярными цветами 8 марта
08 марта 2025, 00:02

Фото: iStock/Marina Komrakova

Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, подснежники и мимозы остаются самыми популярными цветами к 8 марта. Об этом заявила президент ассоциации флористов Валентина Сафронова. По ее словам, все они подорожают к празднику минимум на 20%.
«Крокусы и подснежники продают в горшках, флористы могут сделать из них даже мини-садики. А после того, как эти цветы отцветут, их можно посадить у себя на даче или около дома. Конечно, в этом году повторно они уже не зацветут, но на следующий год вполне могут расти в саду», — поделилась эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Сафронова также указала, что в первую очередь нужно учитывать индивидуальные предпочтения второй половинки. В комментарии для RT флорист подчеркнула, что важна и финансовая составляющая.
«И, естественно, все зависит от собственного кошелька. Потому что стоимость цветов выросла за этот год на 20%. Поэтому все самые замечательные и самые нежные цветы все равно кусаются», — отметила она.
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«Сiбдепо»: 25% мужчин боятся забыть поздравить жен с 8 марта и годовщиной
07 марта 2025, 23:56

Фото: istockphoto / oatawa

Четверть женатых мужчин считают, что не стоит забывать поздравлять вторую половинку с 8 марта, днем рождения и годовщиной свадьбы, иначе жена обязательно обидится. К соответствующим выводам пришло исследование, проведенное в Кемерово, сообщает «Сiбдепо».
«64% мужчин считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в день рождения, и, судя по опросу женщин, обидится каждая вторая (53%). Каждый четвертый мужчина уверен, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы, 14% и 13% представительниц слабого пола признались, что отсутствие поздравлений в эти даты их действительно расстроит», — отмечает издание.
В то же время стали известны самые популярные категории товаров на маркетплейсов в преддверии Международного женского дня. Как сообщает АГН «Москва», первые позиции рейтинга заняли цветы, подарочные наборы, съедобные букеты и косметика. Также заметный рост продаж продемонстрировали традиционные «подарочные» категории — одежда, товары для дома и продукция для красоты и здоровья.
«Также в этом году ощутимо увеличился спрос на комплекты ювелирных украшений из серебра — в 5,4 раза. Ну а самые востребованные подарки — из категории товаров для дома. Клиенты часто покупают посуду для приготовления и сервировки стола, а также текстиль: например, шторы или постельное белье. Один из трендов этого года — дарить виниловые пластинки», — приводят в агентстве сообщение одного из маркетплейсов.
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В Петербурге впервые выпустили газету с запахом
В Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету
07 марта 2025, 23:55

Фото: istockphoto / artisteer

В Санкт-Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету. Особый выпуск с запахом пионов редакция «Петербургского дневника» распространила в честь 8 марта у «женских» станций метро — «Адмиралтейская», «Нарвская», «Спортивная» и других, чьи названия тоже представлены в женском роде.
«К 8 Марта мы тоже решили сделать специальный номер. Мы договорились с парфюмерами, что это будет первый парфюмированный запах у газеты. Сегодняшний номер пахнет пионами, и нам кажется, что эта идея придется по душе жительницам Петербурга. Газеты сегодня — это уже не только средства информации, но и в некотором смысле произведение медиаискусства. И почему бы ему еще и не обладать запахом?» — отметил главный редактор газеты Кирилл Смирнов.
Тем временем в Кемерово флористы и продавцы цветов заранее подготовились к празднованию Международного женского дня. Как сообщает «Сiбдепо», уже за неделю до праздника нельзя было найти магазина, который не был бы загружен заказами. Кемеровчане выстраиваются у цветочных в длинные многочасовые очереди.
«Цена на букеты разная. Так, в магазинах города букет из пяти тюльпанов стоит от 400 рублей, букет из кустовой хризантемы можно найти от 1500 рублей. Но стоит обратить внимание и на штучные экземпляры. Цена красных роз в разных цветочных магазинах варьируется от 350 рублей за штуку, белые цветы в зависимости от бутона также стоят от 350 рублей», — пишет издание.
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#цена
#8 марта
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Поликарпов день 8 марта: почему нельзя носить грязную одежду и убивать пауков, народные приметы
07 марта 2025, 14:19

Фото: istockphoto / rustamank

Народный праздник Поликарпов день отмечается ежегодно 8 марта (или 7 марта в високосный год). В 2025 году дата выпадает на субботу. В этот день православные вспоминают священномученика Поликарпа Смирнского, ученика апостола Иоанна Богослова. О значении праздника, его традициях и поверьях расскажет «Радио 1».

История праздника: кто такой святой Поликарп


Поликарп родился во второй половине I века. Он был воспитан христианкой Каллистой, а после её смерти раздал имущество нуждающимся и посвятил свою жизнь служению Богу. Со временем Поликарп стал епископом Смирны и активно боролся с гностицизмом, отстаивая традиционное христианское учение.

Ученики Поликарпа распространяли его идеи далеко за пределами Малой Азии, включая Галлию и Италию. До наших дней сохранилось его сочинение «Послание к филиппийцам».

Поликарп также участвовал в богословских спорах, в том числе с римским папой Аникитом, обсуждая дату празднования Пасхи.

В возрасте 86 лет епископ был арестован. Отказавшись отречься от веры, он принял мученическую смерть — его казнили сожжением. Подробности его последних дней описаны в «Окружном послании Смирнской церкви».

Традиции Поликарпова дня 8 марта


В народном календаре этот день называли «Кислые девки». Считалось, что если девушка не успела обручиться до 8 марта, то её свадьба откладывалась как минимум до лета, а иногда и на более долгий срок. Это объяснялось тем, что в период Великого поста венчания не проводились. В итоге такие незамужние девушки считались «скисшими».

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Существовали и обряды на замужество:

  • девушки выходили на улицу, кружились на правой пятке и обращались к молодому месяцу с просьбой о женихах: «Молодой месяц, увивай вокруг меня женихов, как я увиваюсь вокруг тебя»;
  • незамужние девушки подметали пол, выметая мусор за порог, и говорили: «Гоню в дом молодцов».

Приметы на погоду 8 марта


Наши предки верили, что природа подсказывает, какой будет погода в ближайшие недели и даже на Пасху. Вот основные народные приметы Поликарпова дня:

  • сорока прячется под крышу — к метели;
  • крупные хлопья снега — Пасха будет морозной;
  • сороки подлетают к домам — впереди холодные дни;
  • лошади ложатся на землю — надвигается вьюга;
  • сороки летают в поле или лесу — скоро потеплеет;
  • гнёзда птиц на солнечной стороне — лето будет прохладным;
  • дятел стучит — весна задержится;
  • синицы поют — к теплу, а зяблики кричат — к морозу.

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Что можно делать 8 марта


  • Проводить время в компании мужчин. Считалось, что это поможет незамужним девушкам найти пару до конца года, а замужним женщинам — защититься от сплетен;
  • настраиваться на позитив. В народе верили: чтобы избежать плохих вестей, нужно начинать день с хороших мыслей;
  • заметать сор в дом. Этот ритуал привлекал женихов в дом незамужней женщины.

Что нельзя делать 8 марта


  • Неуважительно говорить с женщинами. Мужчин, которые грубили, ждали финансовые потери;
  • отцам запрещалось ругаться с дочерьми. Считалось, что это может разозлить нечистую силу;
  • нельзя носить рваную и грязную одежду — это к болезням;
  • запрещалось убирать паутину в доме. Согласно поверью, она приносила счастье, поэтому её не трогали до Пасхи;
  • не рекомендуется оставаться в одиночестве. Это могло продлить ожидание свадьбы;
  • девушки убирали нарядную одежду в сундуки. Говорили: «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды»;
  • не стоит убивать пауков. Это считалось плохой приметой, предвещавшей несчастье для всей семьи.

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#8 марта
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Автоэксперт раскрыла, почему в России упали продажи новых машин
Автоэксперт Лисовская: продажи машин в РФ упали из-за высокого спроса в прошлом
07 марта 2025, 14:15

Фото: iStock/Fahroni

Продажи новых автомобилей в России упали в феврале из-за опережающего высокого спроса в прошлые месяцы. Об этом заявила автоэксперт Елена Лисовская в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, люди пытались успеть купить машины по низким ценам до повышения утилизационного сбора в январе.
«Это связано с тем, что спрос до этого был опережающим. Два раза поднимали утилизационный сбор — 1 октября 2024 года и 1 января 2025 года. Перед этим люди пытались быстрее скупить машины, чтобы сделать это по более низким ценам. Ждали, что будет некая просадка. В разных салонах, конечно, в разной степени», — пояснила эксперт.
Лисовская обратила внимание, что вместе с тем сейчас вырос спрос на машины под заказ из-за рубежа — из Китая ОАЭ, Кореи и Европы, что обусловлено упавшими курсами доллара и евро.

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