В первую неделю марта в России выявили 678 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

10 марта 2026, 16:39

Фото: iStock/Dima Berlin

С 1 по 7 марта в России зарегистрировали 678 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом в Роспотребнадзоре.





В ведомстве уточнили, что нынешний уровень заболеваемости сопоставим с показателями сентября прошлого года. Также лабораторный мониторинг зафиксировал снижение некоторых вирусов гриппа среди выявляемых возбудителей.





«В весенний период сохраняется активность респираторных вирусов, поэтому важно соблюдать профилактические меры. Рекомендуются чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения, обрабатывать рабочие поверхности и гаджеты, а также по возможности избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания», — приводят «Известия» рекомендации Роспотребнадзора.