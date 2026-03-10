Москвичей предупредили об усилении ветра при теплой и солнечной погоде
На текущей неделе в столичном регионе установится теплая и солнечная погода, однако прогнозируется усиление ветра. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Синоптик уточнил, что в дневное время будет солнечно, температура поднимется до +5…+10 °С. Однако ветер усилится, а его порывы будут достигать 7–12 метров в секунду. Ночами ожидается около 0 °С.
«Такая погода продержится практически до начала следующей недели. Среднесуточная температура перешла через 0 °С в положительные значения, а это означает наступление климатической весны», — сказал Ильин Москве 24.
Однако он добавил, что в конце второй декады марта в Москве ожидается незначительное похолодание. Температура днем будет около +1…+6 °С, а ночью опустится до -2 °С.