Москвичей предупредили об усилении ветра при теплой и солнечной погоде

10 марта 2026, 16:13

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

На текущей неделе в столичном регионе установится теплая и солнечная погода, однако прогнозируется усиление ветра. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





Синоптик уточнил, что в дневное время будет солнечно, температура поднимется до +5…+10 °С. Однако ветер усилится, а его порывы будут достигать 7–12 метров в секунду. Ночами ожидается около 0 °С.





«Такая погода продержится практически до начала следующей недели. Среднесуточная температура перешла через 0 °С в положительные значения, а это означает наступление климатической весны», — сказал Ильин Москве 24.