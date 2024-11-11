Автоэксперт Попов оценил последствия смягчения санкций Японией на рынок авто

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Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что смягчения санкций против России Японией вряд ли изменят цены на рынке автомобилей.
«Я не думаю, что эта история как-то сильно повлияет на демпинг цены, поскольку речь идёт об аукционных торгах на японские автомобили. Это просто Япония распаковала доступ к аукционным торгам российским дилерам в том числе. Но аукционные цены вряд ли будут сильно меньше, чем то, что у нас сейчас здесь продаётся», — пояснил в беседе с RT Попов.
До этого стало известно о том, что в Юрге Кемеровской области должны приступить к демонтажу моста через реку Томь. Об этом сообщил глава города Алексей Фомин. Как передаёт «Сiбдепо», мост демонтируют до периода полного ледостава.
Ранее сообщалось, что двухполосную дорогу между Химкам и Долгопрудным построят в Московской области, проектирование планируется закончить до четвёртого квартала будущего года, а открыть движение по новой трассе — во втором квартале 2028 года.
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