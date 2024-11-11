В Подмосковье построят дорогу между Долгопрудным и Химками

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Двухполосную дорогу между Химкам и Долгопрудным построят в Московской области, проектирование планируется закончить до четвёртого квартала будущего года, а открыть движение по новой трассе — во втором квартале 2028 года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Протяжённость новой дороги, которая идти от Химкинского проспекта в микрорайоне Павельцево в Долгопрудном до квартала Ивакино в районе дома №43 в Химках, составит два с половиной километра. Частью трассы станет мост через Клязьму», — говорится в сообщении.
Новая дорога обеспечит дополнительный выезд на Новое и Международное шоссе, а также обеспечит комфортный проезд для жителей микрорайонов Ивакино и Павельцево в сторону Дмитровского и Ленинградского шоссе, аэропорта Шереметьево и федеральной трассы М-11 «Нева». Кроме того, жители указанных кварталов смогут быстрее доехать до станций МЦД-1 Водники и Хлебниково.
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