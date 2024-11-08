В Павловском Посаде провели рейд по безопасности детей-пассажиров

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Профилактическое мероприятие «Ребёнок в машине», направленное на обеспечение безопасности маленьких пассажиров, провели на территории Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили и рассказывали водителям, почему необходимо использовать детские удерживающие устройства, к каким последствиям может привести пренебрежение этим правилом, а также как правильно установить в салоне детское кресло. Каждому водителю по окончании беседы вручалась соответствующая памятка», — говорится в сообщении.Отмечается, что за время проведения рейда ни одного нарушения правил перевозки детей в автомобилях выявлено не было.
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