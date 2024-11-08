В Павловском Посаде провели рейд по безопасности детей-пассажиров

«В здании обустроено 12 помещений для групп, в каждом из которых есть своя спальня, игровая, буфет, раздевалка и санузел. В детсаду также оборудована универсальная кружковая комната, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок и прачечная», — говорится в сообщении.