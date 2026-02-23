Достижения.рф

В российском городе школьница подожгла колонку на АЗС и сбежала

В Приморском районе Петербурга задержали девушку по подозрению в поджоге АЗС
Фото: Istock/Pavel Mikheyev

В Приморском районе Санкт-Петербурга днём 23 февраля неизвестная девушка подожгла колонку на автозаправочной станции. Как сообщает 78.ru, инцидент произошёл на АЗС на улице Савушкина.



Установлено, что сначала посетительница наполнила канистру бензином и ушла. Спустя несколько минут она вернулась, облила топливом одну из колонок и подожгла её. Пламя вспыхнуло сразу, однако персонал заправки успел вовремя среагировать.

Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь. В результате происшествия никто не пострадал. Специалистам предстоит оценить размер ущерба. Подозреваемая же скрылась до приезда экстренных служб.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали её спустя пару часов у дома 78 по Приморскому проспекту и передали полиции. По предварительным сведениям, возраст задержанной — 15 лет. В руководстве АЗС заявили, что конфликтов с ней не возникало, поэтому мотивы поступка им неизвестны.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0