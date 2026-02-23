В российском городе школьница подожгла колонку на АЗС и сбежала

23 февраля 2026, 20:06

В Приморском районе Петербурга задержали девушку по подозрению в поджоге АЗС

Фото: Istock/Pavel Mikheyev

В Приморском районе Санкт-Петербурга днём 23 февраля неизвестная девушка подожгла колонку на автозаправочной станции. Как сообщает 78.ru, инцидент произошёл на АЗС на улице Савушкина.