В российском городе школьница подожгла колонку на АЗС и сбежала
В Приморском районе Санкт-Петербурга днём 23 февраля неизвестная девушка подожгла колонку на автозаправочной станции. Как сообщает 78.ru, инцидент произошёл на АЗС на улице Савушкина.
Установлено, что сначала посетительница наполнила канистру бензином и ушла. Спустя несколько минут она вернулась, облила топливом одну из колонок и подожгла её. Пламя вспыхнуло сразу, однако персонал заправки успел вовремя среагировать.
Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь. В результате происшествия никто не пострадал. Специалистам предстоит оценить размер ущерба. Подозреваемая же скрылась до приезда экстренных служб.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали её спустя пару часов у дома 78 по Приморскому проспекту и передали полиции. По предварительным сведениям, возраст задержанной — 15 лет. В руководстве АЗС заявили, что конфликтов с ней не возникало, поэтому мотивы поступка им неизвестны.
