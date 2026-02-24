Недельные штрафы за помехи мусоровозам в Подмосковье превысили 470 тыс. рублей

24 февраля 2026, 17:26

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 470 тысяч рублей составила общая сумма штрафов, которые выписали в Московской области на прошлой неделе автовладельцам, чьи припаркованные машины помешали работе мусоровозов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Выявить нарушителей помогли неравнодушные жители. Информацию они передавали с помощью приложения «Народный инспектор».





«Больше всего автовладельцев оштрафовали за неделю в Ленинском округе — 45. На второе место по этому показателю вышел Одинцовский округ, где выписали 27 штрафов. А замыкает топ-3 антирейтинга округ Мытищи с 20 штрафами», — говорится в сообщении.