Автоэксперт предупредил россиян о сбоях автомобильных датчиков во время снегопада
Автоэксперт Ладушкин: датчики в машинах дают сбой во время снегопада
Снегопад и плохая погода могут нарушить работу электронных систем помощи водителю. В частности, некорректно функционировать начинают парковочные датчики, радары и оборудование, отвечающее за предотвращение столкновений. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution, автоэксперт Евгений Ладушкин.
По словам специалиста, наиболее уязвимыми при неблагоприятных погодных условиях оказываются устройства, использующие эффект Доплера и ультразвуковую эхолокацию. Из-за налипшего снега и грязи они могут передавать неправильные данные, выдавать предупреждения об ошибках или временно прекращать работу.
«Они работают на ультразвуке и при загрязнении выдают неверный сигнал или временно отключаются. Далее датчики слепых зон. Они работают на эффекте Доплера и при загрязнении выдают ошибку на приборную панель и отключаются», — поделился он.
Проблемы могут возникнуть и с системой автоматического экстренного торможения AEB. Её датчики при загрязнении или обильном снегопаде способны отключаться, что ограничивает возможности автомобиля по своевременному обнаружению препятствий.
Отдельное внимание водитель должен уделять состоянию лобового стекла. Если поверхность плохо очищена или покрыта загрязнениями, датчик дождя может неправильно определять интенсивность осадков и некорректно управлять стеклоочистителями.
Сбои способны затронуть и адаптивный круиз-контроль. Как пояснил Ладушкин, эта система получает информацию от радара AEB и датчиков слепых зон, поэтому при нарушении их работы также может отключиться.
Кроме того, в снежную погоду эксперт не рекомендует полностью полагаться на автоматическую парковку. Из-за загрязнения оборудования или осадков система может неправильно определить расстояние до находящихся рядом объектов либо сообщить об ошибке. Аналогичные проблемы возможны с функцией удержания автомобиля в полосе движения.
Ладушкин подчеркнул, что водителям не следует безоговорочно доверять электронным помощникам, особенно при сложных погодных условиях. Даже современные системы безопасности могут работать с перебоями, поэтому автомобилистам важно самостоятельно контролировать дорожную обстановку и быть готовыми к управлению машиной без помощи электроники.