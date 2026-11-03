Автоэксперт предупредил россиян о сбоях автомобильных датчиков во время снегопада

03 ноября 2026, 14:38

Автоэксперт Ладушкин: датчики в машинах дают сбой во время снегопада

Фото: iStock/IakovKalinin

Снегопад и плохая погода могут нарушить работу электронных систем помощи водителю. В частности, некорректно функционировать начинают парковочные датчики, радары и оборудование, отвечающее за предотвращение столкновений. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution, автоэксперт Евгений Ладушкин.





По словам специалиста, наиболее уязвимыми при неблагоприятных погодных условиях оказываются устройства, использующие эффект Доплера и ультразвуковую эхолокацию. Из-за налипшего снега и грязи они могут передавать неправильные данные, выдавать предупреждения об ошибках или временно прекращать работу.





«Они работают на ультразвуке и при загрязнении выдают неверный сигнал или временно отключаются. Далее датчики слепых зон. Они работают на эффекте Доплера и при загрязнении выдают ошибку на приборную панель и отключаются», — поделился он.