В России участились случаи мошенничества с зимними шинами
В России участились случаи мошенничества, связанные с сезонной покупкой автомобильных шин и дисков. Злоумышленники используют ажиотаж вокруг смены резины, создавая поддельные интернет-магазины и размещая фиктивные объявления о продаже автомобильных товаров. Об этом сообщили в МВД России.
По информации ведомства, в период сезонного спроса количество мошеннических сайтов может увеличиваться в несколько раз. Если в обычное время на одну компанию приходится около 10 подобных ресурсов, то во время смены шин их число способно достигать 50–200. Для привлечения потенциальных покупателей аферисты продвигают фальшивые страницы в поисковых системах, используя популярные запросы, в том числе предложения о приобретении дисков по сниженным ценам.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк призвала автомобилистов внимательно относиться к выбору интернет-магазинов и не доверять сомнительным предложениям:
«Во избежание обмана покупайте шины только на проверенных площадках. Адрес официального магазина можно ввести вручную или сохранить в закладки. Не следует переходить по рекламным ссылкам».
Одним из распространённых способов обмана остаётся предложение приобрести покрышки по цене значительно ниже рыночной. Продавцы требуют от клиентов стопроцентную предоплату, однако после поступления денег перестают выходить на связь, а оплаченный товар покупатели так и не получают, передает Om1 Новосибирск.
В связи с этим в полиции рекомендуют по возможности рассчитываться за шины после их получения либо выбирать торговые площадки, предусматривающие защиту платежей покупателей. Кроме того, перед оформлением заказа необходимо проверять адрес интернет-магазина. Мошенники нередко регистрируют домены, которые отличаются от названий настоящих торговых ресурсов всего несколькими символами.
Отдельную опасность злоумышленники представляют для автомобилистов, которые самостоятельно продают бывшие в употреблении шины и диски. В таких случаях аферисты выступают в роли потенциальных покупателей, предлагают воспользоваться услугами курьерской доставки, а затем отправляют продавцу ссылку якобы для получения оплаты. Если человек вводит на поддельной странице реквизиты банковской карты, мошенники получают доступ к его средствам.
В МВД напомнили, что для перевода денег отправителю достаточно знать номер банковской карты или телефона получателя. Поэтому переходить по ссылкам на сторонние сервисы доставки, которые присылают незнакомые покупатели, не следует.
Правоохранители призывают россиян сохранять осторожность при совершении сделок в интернете, не переводить деньги незнакомым продавцам до получения товара и не вводить платёжные данные на ресурсах, происхождение которых вызывает сомнения.