В России участились случаи мошенничества с зимними шинами

03 ноября 2026, 11:25

Фото: iStock/Milan Krasula

В России участились случаи мошенничества, связанные с сезонной покупкой автомобильных шин и дисков. Злоумышленники используют ажиотаж вокруг смены резины, создавая поддельные интернет-магазины и размещая фиктивные объявления о продаже автомобильных товаров. Об этом сообщили в МВД России.





По информации ведомства, в период сезонного спроса количество мошеннических сайтов может увеличиваться в несколько раз. Если в обычное время на одну компанию приходится около 10 подобных ресурсов, то во время смены шин их число способно достигать 50–200. Для привлечения потенциальных покупателей аферисты продвигают фальшивые страницы в поисковых системах, используя популярные запросы, в том числе предложения о приобретении дисков по сниженным ценам.



Официальный представитель МВД России Ирина Волк призвала автомобилистов внимательно относиться к выбору интернет-магазинов и не доверять сомнительным предложениям:





«Во избежание обмана покупайте шины только на проверенных площадках. Адрес официального магазина можно ввести вручную или сохранить в закладки. Не следует переходить по рекламным ссылкам».